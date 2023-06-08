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烏南水壩毀「車諾比後最大災難」 估數十年復原

編譯中心／綜合7日電
卡科夫卡大壩被炸後，烏克蘭赫松的街道7日被大水淹沒。（美聯社）
卡科夫卡大壩被炸後，烏克蘭赫松的街道7日被大水淹沒。（美聯社）

烏克蘭南部卡科夫卡水壩遭破壞後，7日洪水持續高漲，水壩所在的第聶伯河沿岸數十座城鎮和村莊遭水患襲擊，聯合國估計約4萬2000人失去家園，烏克蘭副外長梅爾尼克將事件稱為「車諾比（核災）以來歐洲最慘重的環境災難」。基輔當局表示，大壩毀壞將淹沒烏南部大片農田，至少50萬公頃失去灌溉的農地，恐變成「沙漠」，打擊世界糧食供應。

烏克蘭控制的局部赫松地區官員表示，洪水估計在7日達到高峰，水淹西岸2000戶住家。由於洪水襲擊供應300萬人用電的卡科夫卡水力發電廠，俄國占領的赫松地區當局也在7日宣布緊急狀態。

美聯社引述官員說法指出，在俄國控制的河流東岸有約2.2萬居民受洪水威脅，而在西岸的烏克蘭控制區則有1.6萬人，撤離行動6日已開始。

烏克蘭指控俄羅斯炸毀水壩，干擾已經啟動的烏軍反攻。烏國軍方指稱俄國此舉意在妨礙烏國行軍，俄國則反控是烏國動手，轉移焦點。一名西方官員稱，美國等國情報單位正在調查幕後主使，傾向認定俄國動手。烏國總統澤倫斯基表示，烏軍不會受制水壩被毀，矢言「仍然會解放我們的所有領土」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，烏軍上尉波德里斯尼（Andrei Pidlisnyi）表示，在水壩潰堤時，俄羅斯在那邊的所有軍團都被洪水沖走。

波德里斯尼表示，俄羅斯的士兵可能未事先收到警告，這場洪水導致駐守在第聶伯河東岸的許多俄軍傷亡。

烏克蘭大壩遭炸後，警方從洪水氾濫區疏散赫松居民。（路透）
烏克蘭大壩遭炸後，警方從洪水氾濫區疏散赫松居民。（路透）

此外，專家評估，水壩被破壞所造成的損失和影響可能需要數十年才能復原。

據衛報報導，英國巴斯大學（University of Bath）建築與土木工程系講師海達札德（Mohammad Heidarzadeh）表示，新卡霍夫卡水壩是個體積180億立方公尺的水力發電廠，是世界上容量最大的水壩之一。

水壩遭炸後，洪水沿著第聶伯河一路流向黑海，沿岸許多村莊和城鎮一夕之間被吞沒。水和泥沙氾濫瞬間改變當地景觀，淹沒島嶼和濕地，動植物等生態可能需要花費數年至數十年的時間。

而推特流傳一段烏克蘭民眾在淹水區域，一邊躲避砲擊，一邊尋找需要幫助的人的影片。影片一開始拍攝者與另一名男子在划著橡皮艇，他們正在尋找需要幫助的受困居民，划船划到一半時就遭遇到俄羅斯的空襲。

這時划船男子面露恐懼，在鏡頭前驚恐表示「我還沒準備好面對這情況。」拍攝者則催促「趕快划！趕快划！那邊有人。」推文表示，「當赫爾松的當地居民試圖找到那些需要幫助的受困民眾時，俄羅斯正在砲擊這座城市。」

烏克蘭大反攻路徑圖 資料來源／泰晤士報
烏克蘭大反攻路徑圖 資料來源／泰晤士報

洪水 烏克蘭 俄羅斯

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