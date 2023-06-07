齊聲譴責俄 德國等北約盟國指責破壞大壩是「戰爭罪」

德國指責俄羅斯總統普亭破壞烏克蘭新卡科夫卡水壩的行為，並與其他歐洲北約成員國一同譴責這是「戰爭罪」。（路透）

德國 指責俄羅斯 總統普亭（Vladimir Putin）破壞烏克蘭 新卡科夫卡水壩（Nova Kakhovka）的行為，並與其他歐洲北約成員國一同譴責這是「戰爭罪」。

彭博報導，德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）7日在訪問印度孟買期間向記者表示「這是一起非常明顯的戰爭罪，這是令人難以置信的暴力和破壞行為，我認為即便是普亭也很難做到」。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）也直接將疑似襲擊歸咎於俄羅斯，稱「莫斯科當局摧毀大壩是為了阻止烏克蘭期待已久的反攻」 ，並表示這起事件只是「俄羅斯士兵在烏克蘭犯下諸多罪行中的最新一起」。

一位西方官員6日表示，包括美國在內的其他盟國仍在評估誰應該對此負責，但「傾向於俄羅斯」。分析人士認為「莫斯科當局在軍事上受益最大，因為洪水會淹沒烏克蘭軍隊可能發動攻擊的通道，使其無法通行」。

此外，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）表示英國軍方和情報小組正在努力確定責任歸屬，他補充說「我們在整個戰爭期間從俄羅斯身上看到的是：他們在多處蓄意侵略民用基礎設施，我認為這是令人憎惡的，如果這次襲擊確實是故意的，那象徵俄羅斯野蠻行為再創新低，這給烏克蘭人民造成巨大痛苦」。