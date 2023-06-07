俄稱1天殲滅1500烏軍 瓦格納斥「瘋狂幻想」

瓦格納集團負責人普里格津(Yevgeny Prigozhin)。（路透）

俄羅斯 傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）6日表示，俄國 國防部聲稱俄軍一天內已殲滅1500名發起反攻的烏克蘭 軍人，簡直就是「天馬行空的瘋狂幻想」。

俄國國防部昨表示，俄國已挫敗烏克蘭的進擊，敵方折損「1500兵力」，另有100多輛裝甲車損毀。對此，普里格津在Telegram回應，「一天之內要在超過150公里範圍內消滅1500人，勢必是一場大屠殺，一場地獄般的大屠殺」，「我認為這種說法只不過是一些天馬行空的幻想（wild fantasies）。」

普里格津5日也說，基輔軍隊在接近烏克蘭東部城市巴赫姆特（Bakhmut）取得了進展，俄羅斯部隊「緩慢地」離開附近的村莊，他更說「這很丟臉」。俄羅斯上個月宣稱控制該地。

普里格津與俄國正規軍的矛盾愈演愈烈，他自今年以來便經常批評俄國防部領導層，繼先前指控俄軍試圖炸死他的手下，如今瓦格納集團更俘虜一名俄羅斯指揮官。

衛報報導，普里格津於社群媒體上發布一段「道歉影片」，其中可以見到俄羅斯第72旅旅長、中校凡尼維汀（Roman Venevitin） 低著頭告訴審訊人員「我是因為喝醉才下令朝瓦格納車隊開火」，隨後更提到「我的行為是出於對瓦格納的個人厭惡」，最終凡尼維汀道歉。

俄羅斯國防部尚未對這段影片作出回應，凡尼維汀的兩名近親則證實「影片中拍到的男子正是他們的親戚」。

據悉，俄國國內部分支持戰爭的民族主義者認為，「瓦格納集團逮捕一名俄軍高階軍人證明普里格津在克里姆林宮內的影響力愈來愈大」。

另外，根據英國「金融時報」報導，莫斯科的長期盟友、塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）已改變策略，開始轉向西方國家。武契奇表示，不反對國家向中間商出售彈藥，再由中間商將彈藥運往烏克蘭。

據該地區的三名西方外交官說法，由於美國、北大西洋公約組織（NATO）和歐洲聯盟（EU）近日在科索沃爆發的種族緊張局勢中支持塞國，將塞國彈藥運往烏克蘭前線的管道成為明顯轉變的關鍵要素。