俄國軍方聲稱重創烏軍遭打臉？瓦格納首腦痛批：只是瘋狂幻想

由普里格津領導的俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」與俄國正規軍爆發新的爭端，兩者之間長期醞釀的緊張局勢可能持續蔓延。（路透）

由普里格津（Yevgeny Prigozhin）領導的俄羅斯 傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）與俄國 正規軍爆發新的爭端，兩者之間長期醞釀的緊張局勢可能持續蔓延。

BBC報導，俄羅斯當局先前聲稱在烏軍試圖採取進攻行動時對其造成重大損失，俄國國防部 6日還進一步加強這一說法、稱「烏克蘭有超過3700人傷亡」。不過此說法遭到普里格津駁斥、更直言這些說法「簡直是瘋狂且荒謬的科幻小說」。

俄國國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）先是在官媒上堅稱造成烏軍共計3715人傷亡，並摧毀數十件軍事裝備，然而普里格津5日晚間迅速對國防部的說法進行抨擊，稱「巨大成功的說法等同於一場大屠殺」，他在Telegram上指出「我認為這只是些瘋狂的幻想」，並指責「俄軍緩慢地從巴赫姆特（Bakhmut）撤出簡直就是恥辱」。

莫斯科當局則在6日在聲明中反駁普里格津的說法，批評他的指控「與事實不符」。

普里格津大量參與巴赫姆特的戰事，但他也經常批評俄羅斯官員援助的匱乏，雖然外界認為他有自己的政治野心，不過其部隊目標並不總是與俄國正規軍方一致，導致派系之間關係緊張。