挺俄立場轉變 塞爾維亞間接提供彈藥援助烏克蘭

塞爾維亞總統武契奇。(路透)

塞爾維亞總統武契奇表示，他不反對國家向中間商出售彈藥，再由中間商將彈藥運往烏克蘭 。這顯示，俄羅斯 堅定的巴爾幹半島盟友塞爾維亞已開始轉向西方國家。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，武契奇（Aleksandar Vucic）是莫斯科的長期盟友，俄羅斯全面入侵烏克蘭後，他也拒絕配合西方對俄制裁，不過如今他已改變策略。他表示，他知道美國政府的報告稱塞國彈藥最終透過中間商進入烏克蘭，但他無意阻止這種狀況發生。

武契奇告訴金融時報，「這種狀況可能發生嗎？我毫不懷疑，它可能發生。但我們有什麼選擇？不生產彈藥嗎？還是不賣彈藥了？」

據該地區的3名西方外交官說法，由於美國、北大西洋公約組織（NATO）和歐洲聯盟（EU）近日在科索沃爆發的種族緊張局勢中支持塞國，將塞國彈藥運往烏克蘭前線的管道成為明顯轉變的關鍵要素。

被問及向基輔提供彈藥是否是為爭取西方國家認可而故意採取的步驟時，武契奇堅稱，貝爾格勒（Belgrade）試圖以「中立方式」行事，「但我不是傻瓜，我知道有些武器最終可能流入烏克蘭」。

武契奇承認，自己在莫斯科和西方列強之間「走鋼索」，但他不會協助俄國的戰爭行動。他在提到聯合國 譴責俄羅斯全面入侵烏克蘭的聲明時說，「我們加入了所有聯合國決議，我們也簽署了再出口禁令，比如無人機的雙重用途（技術）。我們不會成為向俄羅斯再出口的轉運站」。

他還說，自己每隔3個月與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）定期通話的時代已經結束，且除了接待來自莫斯科的訪客，他已有1年沒與克里姆林宮接觸，「過去從未發生過這種情況」。

美國駐塞爾維亞大使希爾（Christopher Hill）指出，烏克蘭已凌駕歐洲的所有其他問題，特別是在俄羅斯傳統上占據主導地位的巴爾幹地區。

他認為，「烏克蘭絕對至關重要，我們正處於需要所有人齊心協力的時刻。當大家身處同一艘船上，關係也會變好」。

詹氏（Janes）國防情報公司表示，塞爾維亞與俄羅斯的緊密關係及其破壞地區安全的潛力，導致西方國家對貝爾格勒採取更寬容的立場。

該公司2名分析師指出，「考慮到科索沃北部軍事升級的風險，西方政府也不願承擔歐洲發生另一場衝突的風險」。

武契奇指出，他預計科索沃北部的衝突很難化解。近日科索沃北部的塞裔民眾在4月引發爭議的選舉後，試圖抵制阿爾巴尼亞裔當選人出任地方首長，因此引發暴力事件。

歐盟呼籲科索沃重新選舉，同時要求塞族人參與投票，並尊重選舉結果；武契奇則說，除非滿足塞族的要求，包括撤走全副武裝的阿爾巴尼亞警察部隊，否則這是不可能的，「在此之後，我們才可以開始討論其他事情」。