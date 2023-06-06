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烏克蘭水壩遭炸淹沒24定居點 第聶伯河遭機油汙染

中央社基輔6日綜合外電報導
卡科夫卡水壩遭到攻擊後，已有24個定居點被洪水淹沒，圖為遇到洪災的居民。(美聯社)
卡科夫卡水壩遭到攻擊後，已有24個定居點被洪水淹沒，圖為遇到洪災的居民。(美聯社)

烏克蘭今天表示，俄羅斯占領地區的卡科夫卡水壩（Kakhovka Dam）遭到攻擊後，已有24個定居點被洪水淹沒，還有150公噸機油洩漏到第聶伯河中，勢將對環境造成負面影響。

法新社報導，烏克蘭內政部長克利孟科（Igor Klymenko）透過聲明表示，「截至目前，已有24個烏克蘭定居點被洪水淹沒」。他還說烏國內政部已緊急疏散「約1萬人」。

烏克蘭檢察總長柯斯汀（Andriy Kostin）指稱，當局正從洪災地區疏散逾1萬7000人，超過4萬人面臨被淹沒的危險。

烏克蘭總統顧問薩里夫納（Daria Zarivna）也在社群媒體發文宣布，「爆炸導致150公噸機油流入了第聶伯河（Dnipro River）」。

烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，還有「超過300噸（的機油）恐會進一步洩漏」。

這座被炸毀的水壩位於第聶伯河上，於1956年竣工，約30公尺高、長度約3.2公里，蓄水量相當美國猶他州（Utah）的大鹽湖（Great Salt Lake），也是新卡科夫卡（Novaya Kakhovka）水力發電廠的一部分。

烏克蘭水力發電公司Ukrhydroenergo今天也證實，與卡科夫卡水壩相連的一座發電站已被「完全摧毀」。

卡科夫卡水壩遭到攻擊後，已有24個定居點被洪水淹沒，圖為居民在淹水的村莊中用餐。...
卡科夫卡水壩遭到攻擊後，已有24個定居點被洪水淹沒，圖為居民在淹水的村莊中用餐。(美聯社)

Ukrhydroenergo負責人西羅塔（Igor Syrota）說，「該站無法修復，它已被完全摧毀…這個水力建築正被沖走。」

此外，烏國外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）警告，洪水可能對地區生態系統造成「長期且無法逆轉的傷害」。

「新卡科夫卡動物園的動物已遭不斷上漲的洪水滅頂。我們正目睹區域性生態滅絕，而非僅在烏克蘭境內。」

烏克蘭國會議員柯斯登柯站在氾濫的第聶伯河前。(路透)
烏克蘭國會議員柯斯登柯站在氾濫的第聶伯河前。(路透)

水壩遭到破壞後，基輔今天也呼籲聯合國安全理事會（United Nations Security Council）召開緊急會議。

庫列巴在聲明中說，「烏克蘭呼籲召集聯合國安理會緊急會議，並將俄羅斯恐怖主義行為的問題提交給國際原子能總署（IAEA）理事會。」

烏克蘭 洪水 內政部

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