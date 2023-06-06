烏國南部水壩驚傳破損 俄烏相互指責：恐釀洪水致重災

5日稍晚曝光的一段無人機影片顯示「烏克蘭南部的新卡霍夫卡大壩（Nova Kakhovka Dam）大壩竟出現一個巨大缺口，並湧出大量洪水」。（取材自推特）

5日稍晚曝光的一段無人機影片顯示「烏克蘭 南部的新卡霍夫卡大壩（Nova Kakhovka Dam）大壩竟出現一個巨大缺口，並湧出大量洪水 」。

CNN報導，烏克蘭南方作戰指揮部（Operational Command South）6日在官方Facebook上的一篇文章中證實大壩遭到破壞，並稱「正在評估破壞的規模、計算可能發生洪水的區域」。

俄羅斯 扶植的新卡霍夫卡市長列昂季耶夫（Vladimir Leontiev）6日接受俄羅斯官媒採訪時也表示「大壩的上部因遭攻擊而被受損」。

分析人士指出，影片中從大壩流出的洪流有可能對赫松市（Kherson）和第聶伯河（Dnipro River）沿岸其他人口稠密地區造成重大破壞，並透露自俄烏戰爭爆發後就一直擔心會發現這類事件。

自2022年10月以來，俄羅斯和烏克蘭都多次指責對方計畫使用炸藥破壞大壩，莫斯科當局一再指責基輔當局對大壩進行多次襲擊，並警告稱「破壞可能會導致災難並讓數千名平民死亡」，烏克蘭則反過來聲稱俄羅斯一直計畫在陷害基輔的假旗行動中炸毀大壩。

目前無法釐清究竟誰應該為大壩造成的破壞負責。