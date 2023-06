撕破臉？瓦格納傭兵竟俘虜俄軍指揮官「逼拍道歉影片」

由普里格津(Yevgeny Prigozhin)領導的俄羅斯 傭兵組織「瓦格納集團」(Wagner Group)與俄國 正規軍的矛盾愈演愈烈,繼先前他指控俄軍試圖炸死他的手下,如今瓦格納集團更俘虜一名俄羅斯指揮官。

衛報報導,普里格津於社群媒體 上發布一段「道歉影片」,其中可以見到俄羅斯第72旅旅長、中校凡尼維汀(Roman Venevitin) 低著頭告訴審訊人員「我是因為喝醉才下令朝瓦格納車隊開火」,隨後更提到「我的行為是出於對瓦格納的個人厭惡」,最終凡尼維汀道歉。

俄羅斯國防部尚未對這段影片作出回應,凡尼維汀的兩名近親則證實「影片中拍到的男子正是他們的親戚」。

近幾個月來,隨著普里格津的部隊逐漸佔領巴赫穆特(Bakhmut),他的影響力也愈來愈大,但普里格津也經常使用社群媒體對俄國國防部發表看法,此舉似乎激怒俄羅斯菁英階層的部分人士。

據悉,俄國國內部分支持戰爭的民族主義者認為「瓦格納集團逮捕一名俄軍高階軍人證明普里格津在克里姆林宮內的影響力愈來愈大」。

PMC Wagner detained and interrogated no other but the commander of the 72nd Brigade, Roman Venevitin. Wagner and the 72nd Brigade shared positions in Bakhmut.



They detained the man, beat him, broke his nose, and forced to record a video admitting to firing at a car of PMC… pic.twitter.com/BY3PhEV60q