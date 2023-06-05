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俄國疑買回出售印緬零件 改造舊武器投入烏戰場

中央社東京5日綜合外電報導
日本經濟新聞分析，俄羅斯疑似正在買回先前出售給緬甸和印度的軍事零件。圖為俄羅斯國防部長蕭依古。( 歐新社)
日本經濟新聞分析，俄羅斯疑似正在買回先前出售給緬甸和印度的軍事零件。圖為俄羅斯國防部長蕭依古。( 歐新社)

根據「日本經濟新聞」對於海關資料的分析，俄羅斯疑似正在買回先前出售給緬甸印度的軍事零件，用以改造舊型武器，以投入烏克蘭戰場。

由於俄羅斯軍力急速消耗，調查發現，俄國可能透過有長期軍事關係國家的幫助，買回過去出口至緬甸和印度的戰車和飛彈零件，以改善舊型武器用於烏克蘭。

自從俄國於2022年2月全面入侵烏克蘭後，美國、歐洲各國和日本已禁止向俄國出口具有潛在軍事用途的產品。

日經分析美國調查機構ImportGenius、印度Exim Trade Data和其他有關俄國運輸貨物的清關資料，調查俄國進口戰車和飛彈等武器零件的記錄。

舉例來說，俄國戰車製造商UralVagonZavod在2022年12月9日從緬甸進口了價值2400萬美元的軍事產品。這些零件被登記由UralVagonZavod製造。

這些產品的國際商品統一分類代碼（HS code）顯示，UralVagonZavod購回了裝配於戰車的6775具望遠鏡和200個鏡頭。

曾參與戰車研發的日本陸上自衛隊退休資深官員赤谷信之表示，這些零件「可能是用於測量目標距離並瞄準目標的光學設備」。

海關資料顯示，重新進口的零件「是遭到投訴的瑕疵品」。UralVagonZavod曾在2019年出售軍事產品給緬甸陸軍，因此確實可能回收瑕疵品。

然而，曾任職日本防衛省的軍事分析官西村金一表示，「所有產品在進口時會進行全面檢查，當時若有問題應立刻替換」。荷蘭軍事情報分析網站Oryx分析師亞諾夫斯基（Jakub Janovsky）也表示，「以退貨來說，這個數量多到不尋常」。

根據英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）發表的2023年度「軍事平衡」（The Military Balance）報告，俄國入侵烏克蘭後，失去近半數主力戰車，目前約有5000輛庫存戰車。

布魯塞爾智庫「國際危機組織」（ICG）的俄國分析師伊格納托（Oleg Ignatov）表示：「俄國的庫存有許多老舊T-72（戰車）需要進行現代化改造，之後可能會被派往前線。」

「我可以補充說明，光學設備對俄國軍事工業複合體來說是個大問題。他們想藉由（購回）這種方式取得光學設備，看似滿有道理。」

根據貿易資料，俄國以往仰賴西方技術生產光學器材，現在似乎因為貿易制裁，難以取得需要的零件。

日經向UralVagonZavod、俄國政府和緬甸軍政府國防部詢問關於俄國公司買回軍事產品的細節，但截至發稿前未收到回覆。

此外，製造飛彈的俄羅斯機械工學設計局（KBM）在2022年8月和11月，以15萬美元向印度國防部購入6個地對空飛彈使用的夜視裝置。這些裝置為KBM製造，該局曾在2013年2月出口相同產品給印度國防部。

雖然俄羅斯可能為了維修才重新進口這些零件，但截至今年3月底並沒有被送回印度的記錄。KBM和印度國防部都沒有回覆日經置評要求。

俄國 印度 緬甸

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