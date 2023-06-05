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瓦格納首腦：基輔收復部分失土 俄軍：烏軍反攻受挫

中央社基輔5日綜合外電報導
在4日公布的一支影片中，烏克蘭戰車朝巴赫姆特邊境攻擊。(路透)
在4日公布的一支影片中，烏克蘭戰車朝巴赫姆特邊境攻擊。(路透)

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津今天表示，烏克蘭軍隊已收復巴赫姆特北邊村莊別爾希夫卡部分地區。俄國國防部則聲稱烏軍在南部頓內次克州反攻受挫。

路透報導，普里格津（Yevgeny Prigozhin）旗下的瓦格納集團（Wagner Group）在俄烏戰爭持續最久的戰鬥之後，上月拿下了巴赫姆特（Bakhmut），把當地的陣地轉交給俄羅斯正規軍。烏克蘭軍隊則持續對巴赫姆特附近地區發動攻擊。

普里格津的新聞處發布他的語音訊息表示：「別爾希夫卡村（Berkhivka）部分地區現在已經淪陷，軍隊正悄悄落跑。」

普里格津敦促俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）及俄軍參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）親赴前線，激勵士氣。

「拜託，你們可以激勵士氣。你們若激勵不了士氣，戰死也是英雄。」

普里格津和蕭依古與吉拉西莫夫公開失和多月，他頻頻指控他們未在戰場上提供瓦格納集團足夠彈藥援助，造成其蒙受不必要的重大損失。

莫斯科當局今天表示，俄軍已挫敗烏軍在南部頓內次克州（Donetsk）的重大反攻行動。

烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）在被詢及上述攻擊是否代表烏克蘭開始反攻時告訴路透：「將持續作戰至取得全面勝利為止。」

俄國國防部表示，昨天上午烏軍在南部頓內次克攻勢中動用6個機械化步兵營和2個戰車營但被擊退，俄軍擊斃250名烏軍並摧毀數十輛戰甲車。

俄國國防部於莫斯科時間凌晨1時30分（美東時間4日下午6時30分）在Telegram發表聲明表示：「6月4日清晨，敵軍在南頓內次克方向的前線5處發動大規模反攻。」

「敵軍的目標是突破他們認為前線最脆弱的地方。敵軍未達成任務，未獲致成功。」

烏克蘭軍方發言人在路透記者尋求評論時表示：「我們沒有這類情報。我們不對任何假新聞發表評論。」

烏克蘭 國防部 頓內次克

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