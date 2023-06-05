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反攻登場？俄方稱烏軍在前線多處發起攻擊

中央社莫斯科5日綜合外電報導
俄羅斯當局表示烏軍在前線多處發起攻擊，圖為無人機拍攝的影片顯示有武裝車輛正在起火，但地點無法確認。(路透)
俄羅斯當局表示烏軍在前線多處發起攻擊，圖為無人機拍攝的影片顯示有武裝車輛正在起火，但地點無法確認。(路透)

俄羅斯當局與親俄軍事部落客今天表示，烏克蘭地面部隊嘗試在過去數月戰線沒有顯著變化的烏東突破俄軍防禦，並在整個前線範圍內發起大規模攻擊。

「紐約時報」報導，在經過數月的大反攻準備後，烏克蘭仍對何時發起軍事行動三緘其口，也因此俄方今天的通報料被視為烏軍已展開行動的信號。烏克蘭方面可能已發起反攻的唯一跡象，是烏軍今天發布一則宣導影片，裡面官兵將手指比於嘴唇示意保密。

➤➤➤大反攻在即 烏克蘭國防部籲民眾協助保密

俄國國防部今天稍早表示，俄軍擊退烏軍在頓內次克（Donetsk）多個前線所發起的大型攻勢。

塔斯社（Tass）引述俄國國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）稱烏軍在攻勢中動用6個機械化步兵營和2個戰車營但被擊退，俄軍擊斃250名烏軍並摧毀數十輛戰甲車。

紐時稱他們無法核實俄方說法，烏方也暫未對此回應。

一個專門報導俄烏戰爭的俄羅斯Telegram社媒平台今天稍早指出，烏軍在頓內次克的大諾沃西爾卡（Velyka Novosilka）鎮附近突破俄軍第一道防線，並在俄軍退至預備陣地後奪回2個村莊。有專家研判這個方向烏軍可能目標是攻往馬立波（Mariupol），從中路切斷烏東與烏南的俄占區。

獨立的美國軍事分析家們同意俄方稱烏軍反攻已開始的說法，表示他們相信烏軍展開的是初期的試探性攻擊，想找出俄軍防線的弱點。

紐時指出關於前線作戰動態的各種通報很難確認，也不清楚哪些是主攻、哪些是佯攻或牽制，但不斷對俄羅斯防線做試探性攻擊一直是美方訓練烏克蘭採取的傳統戰術。

俄方4日晚間和5日一早的戰況報告提及更大部隊的調動，顯示烏克蘭可能已將北約組訓的部隊投入作戰。

Telegram上一個俄羅斯主要報導戰事的帳號Rybar聲稱，烏軍已對南部札波羅熱（Zaporizhzhia）地區發起攻勢，由連級單位或約100名士兵組成的突擊小組在戰車支援下推進約200碼，俄軍用反戰車飛彈擊毀2輛烏軍戰車，但相關訊息也都無法獲得查證。

影片來源：YouTube CBS Mornings

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