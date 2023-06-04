巴赫姆特戰火續燒…烏克蘭軍方稱俄羅斯損失慘重：我們會贏
烏克蘭武裝部隊今天表示，儘管近期在巴赫姆特（Bakhmut）的戰火稍歇，在這個被摧毀的烏東城市周邊的衝突仍持續，並稱莫斯科遭受重大損失。
路透報導，烏克蘭最高軍事指揮部在今天的每日報告中表示，俄軍在巴赫姆特周遭兩度行動失利，並對鄰近村莊發動多次空襲和砲擊。
俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）昨天表示，在這場戰爭中為時最久、最血腥的戰鬥經過數月的進攻後，他手下99%的戰士已離開巴赫姆特。
烏克蘭5月底表示，在巴赫姆特的戰事已放緩，但烏克蘭地面部隊指揮官瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）昨天指出，烏軍仍在當地繼續作戰。
瑟爾斯基視察巴赫姆特周遭的部隊後，透過通訊軟體Telegram表示：「敵軍在巴赫姆特持續受到重大損失。防衛部隊繼續作戰。我們會贏得勝利。」
巴赫姆特曾經擁有7萬人口。根據軍事分析家的說法，這座城市不具戰略價值。不過莫斯科當局表示，奪下巴赫姆特將是更深入頓巴斯（Donbas）工業地區的跳板。莫斯科宣稱已從烏克蘭手上將該地區併吞。
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