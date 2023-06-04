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巴赫姆特戰火續燒…烏克蘭軍方稱俄羅斯損失慘重：我們會贏

中央社／基輔4日綜合外電報導
烏克蘭武裝部隊今天表示，巴赫姆特周邊的衝突仍持續，但敵軍遭受重大損失。圖為一名烏克蘭士兵向巴赫穆特附近前線的俄羅斯陣地發射迫擊砲彈。（美聯社）
烏克蘭武裝部隊今天表示，巴赫姆特周邊的衝突仍持續，但敵軍遭受重大損失。圖為一名烏克蘭士兵向巴赫穆特附近前線的俄羅斯陣地發射迫擊砲彈。（美聯社）

烏克蘭武裝部隊今天表示，儘管近期在巴赫姆特（Bakhmut）的戰火稍歇，在這個被摧毀的烏東城市周邊的衝突仍持續，並稱莫斯科遭受重大損失。

路透報導，烏克蘭最高軍事指揮部在今天的每日報告中表示，俄軍在巴赫姆特周遭兩度行動失利，並對鄰近村莊發動多次空襲和砲擊。

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）昨天表示，在這場戰爭中為時最久、最血腥的戰鬥經過數月的進攻後，他手下99%的戰士已離開巴赫姆特。

烏克蘭5月底表示，在巴赫姆特的戰事已放緩，但烏克蘭地面部隊指揮官瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）昨天指出，烏軍仍在當地繼續作戰。

瑟爾斯基視察巴赫姆特周遭的部隊後，透過通訊軟體Telegram表示：「敵軍在巴赫姆特持續受到重大損失。防衛部隊繼續作戰。我們會贏得勝利。」

巴赫姆特曾經擁有7萬人口。根據軍事分析家的說法，這座城市不具戰略價值。不過莫斯科當局表示，奪下巴赫姆特將是更深入頓巴斯（Donbas）工業地區的跳板。莫斯科宣稱已從烏克蘭手上將該地區併吞。

烏克蘭 俄羅斯

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