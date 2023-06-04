俄烏戰火衝擊 估130萬民眾已「脫俄」尋出路

俄羅斯首都莫斯科。(路透資料照)

俄烏戰爭爆發後，許多烏克蘭人民被迫離開家園，但在俄羅斯，也有許多人在反對戰爭、對情勢失望之下，選擇離開故土遷移至周邊國家，估計目前離開俄國 的民眾已達到數十萬到上百萬，可能衝擊俄國經濟和勞動力。

英國廣播公司（BBC）引述英國國防部估計，2022年間離開俄國的人數達130萬，但實際數字無法斷定。「富比世」（Forbes）雜誌引述俄國當局內部消息稱，2022年離開俄國人數約在60萬至100萬，另有獨立俄國媒體提出類似數字。

早在俄烏戰爭前，俄國民眾已經開始出走。俄國在2014年併吞克里米亞，且也推行更有助當局打壓異議的新法律，許多俄國人選擇出走到波羅的海國家和其他歐盟 國家。

而在戰事爆發後的2022年3月至4月，也開始一波出走潮。離開的移民 向BBC表示，他們反對戰爭，並對於沒有更多同胞起身抗議當局行徑感到失望，產生疏離和危機感，認為離開是較安全的選擇。

俄烏戰爭爆發後，美國和許多歐盟國家對俄國人申請簽證從嚴處理，除非在境內有家人或因公出差。在喬治亞或亞美尼亞等國，俄國人則可較自由地出入。至於哈薩克，今年稍早則採更嚴格規定，據稱是為了減少俄國移民。