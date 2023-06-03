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烏急需砲彈反攻俄 美如何拉攏日本相助？

編譯中心／綜合2日電
英國士兵（右）2日時，和烏克蘭士兵在英格蘭北部的英國陸軍軍事基地參加城市作戰演習。（Getty Images）
英國士兵（右）2日時，和烏克蘭士兵在英格蘭北部的英國陸軍軍事基地參加城市作戰演習。（Getty Images）

烏克蘭近日宣布反攻俄羅斯「時候到了」，美國國務院稱，白宮正尋求與盟友和夥伴合作，向烏克蘭提供所需自衞援助，據英國傳媒報導，企圖尋求從日本進口TNT炸藥，協助烏55毫米砲彈；但分析家認為，西方持續插手可能讓烏俄戰局勢火上加油。

綜合媒體報導，匿名人士表示，日本原則上無法出口致命裝備，但美國已找到突破點；因為日本對純軍事用途產品，日本對軍民兩用產品的出口管制較寬鬆；而且美防長日前訪日時，日方已允許工業用TNT炸藥出口。

此外，美國五角大廈證實向太空探索科技公司SpaceX購買星鏈（Starlink）衞星通訊終端和服務，提供烏軍使用，以確保烏克蘭擁有所需衞星和通訊能力。

瑞士每日導報報導指出，荷蘭計畫向瑞士國營國防軍備公司（RUAG）購買、封存在義大利的96輛退役豹1主戰坦克，然後移交予烏克蘭；荷蘭方面有望提供更多愛國者導彈及部件給烏，協助加強防空能力。

但出售96輛坦克提議遭瑞士國會阻止，聲稱本國製軍用物資不得再出口烏克蘭，下議院最大黨瑞士人民黨也指它違反瑞士中立原則。

另方面，俄羅斯境內的反普亭民兵部隊透露正在突襲別爾哥羅德地區（Belgorod）的舍別基諾（Shebekino），這是不到2周內俄羅斯境內發生的第二次民兵部隊襲擊。

別爾哥羅德地區州長格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）透露，有12名俄羅斯人在戰鬥中受傷。自上月31日以來，包括一所幼兒園在內的等29座建築物在「多次砲擊」中受損。

此外，美國從6月1日開始，停止向俄羅斯提供「新戰略武器削減條約」(New START)所要求的一些通知，包括飛彈和發射器位置的最新情況，以報復俄羅斯「持續違反」該協議的行為。

（這段備用）自5月下旬以來，俄羅斯民兵部隊的襲擊不斷升級，其中包括對莫斯科的無人機襲擊，烏克蘭通常否認參與其中。雖不被認為具有軍事意義，但襲擊可能具備「轉移注意力」的意義、迫使俄羅斯在其領土內重新部署軍隊。

烏克蘭士兵在5月底於頓內次克州巴赫姆特附近的前線，向俄羅斯陣地發射迫擊砲。（美聯...
烏克蘭士兵在5月底於頓內次克州巴赫姆特附近的前線，向俄羅斯陣地發射迫擊砲。（美聯社）

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