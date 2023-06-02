中國特使李輝結束五國行 坦言烏俄和談還面臨很多困難

「中國政府歐亞事務特別代表」李輝日前結束五國行，2日於北京記者會上分享此行成果，並接受媒體提問。（取材自澎湃新聞）

中國日前派出「中國政府歐亞事務特別代表」李輝赴烏克蘭 、俄羅斯 等國訪問，就「政治解決烏克蘭危機」進行對話，為期12天「五國行」結束後，李輝2日於記者會上指出，他在這次出訪有三點突出的感受，包含各方對中方的努力予以積極評價；戰爭升級風險依然高企；各方對危機外溢風險高度關注。李輝坦言，烏俄雙方並未關起和談的大門，但各方要能和談出成果，可能還面臨著很多困難。

觀察者網報導，李輝此行於5月15日至26日間展開，期間到訪烏克蘭、波蘭、法國、德國和俄羅斯等國，並曾赴歐盟 總部與官員會面，中方就「政治解決烏克蘭危機」與各方進行廣泛接觸和交流，闡述中方立場主張的同時，亦聽取各方意見建議，盼凝聚更多國際共識。

中國公共外交協會2日於北京舉辦「臨甲7號沙龍」，中國特使李輝出席並對外分享此趟出訪行程的情況。李輝指出，這次是中方首次專門派團赴相關國家，就「政治解決烏克蘭危機」開展外交工作，他個人則有三點突出的感受。

一是各方對中方的努力予以積極評價，且都希望和平解決危機。李輝表示，無論是烏克蘭、俄羅斯，還是歐洲國家與歐盟，都認可中方促和努力、都支持政治解決烏克蘭危機、都希望中方發揮積極作用、也都願意同中方深入溝通交流，並稱，中方立場是客觀公正、不偏不倚的，也得到了國際社會高度評價。

但李輝也警告，戰爭升級風險依然高企，這也是他的第二個突出感受。李輝坦言，當前戰事還在延宕升級，目前看各方坐下來談判和談出成果，可能還面臨著很多困難，但他表示，重要的是要有人出面，推動凝聚各方共識，形成最大公約數，為危機的最終解決逐步積累和創造條件。李輝強調，只要是有利於緩和局勢，推動談判的事，中方都願意去做。

第三個突出的感受則為各方對危機外溢風險抱有高度關注，李輝指出，尤以對核安全、人道主義問題、糧食安全問題感到擔憂。

記者會上有媒體提問，經過此行，李輝如何看待「政治解決烏克蘭危機」的前景？李輝回應表示，中方深切地感受到烏克蘭危機最終只能通過對話談判解決，他還感受到各方都支持政治解決烏克蘭危機，「我感覺到雙方並沒有關起和談的大門」，如俄羅斯從不反對和談，一直支持通過政治途徑解決問題；烏克蘭也表示珍視和渴望和平。

李輝強調，若真想要讓戰爭停下來，挽救生命，實現和平，「就應該停止向戰場輸送武器，否則只會不斷推高緊張局勢螺旋式上升的這個風險」。

他並表示，中方始終認為困難再大、分歧再多，也要堅持和平談判的大方向，一直到談出停火，談出和平。

澎湃新聞報導，李輝於記者會上還說，中方願意積極考慮，再次派人到有關國家，就「政治解決烏克蘭危機」進行溝通。李輝表示，中方願意就此同各方保持聯繫，「我們這次去是第一次，但不是最後一次」。