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反對派開首槍 俄電視台傳「2024換總統」呼聲

編譯中心／綜合1日電
俄羅斯反對派呼籲在2024年選出新總統，圖為普亭。（路透）
俄羅斯反對派呼籲在2024年選出新總統，圖為普亭。（路透）

俄羅斯總統普亭發動入侵烏克蘭戰爭超過一年，近日在以嚴格審查著稱的俄羅斯電視台頻道上，已出現不要讓普亭在2024年繼續擔任總統的呼聲。而美國近日宣布向烏克蘭提供新一批價值3億美元的軍事援助，其中包括防空系統和數千萬發彈藥，但提醒基輔不得以美國武器攻擊俄羅斯境內目標。

英國國防部5月31日發布每日情報公告指出，5月27日，反對派政治人物納傑丁（Boris Nadezhdin）現身俄羅斯獨立電視台（NTV）頻道，呼籲在2024年選出新總統，以重建與歐洲的正常關係。

納傑丁宣稱：「我們需要選出一個不同的政府來結束與烏克蘭的故事，並與歐洲國家建立正常關係。」

英國國防部指出，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，納傑丁一直直言不諱地批評這場戰爭，但這很可能是俄羅斯國家批准的電視節目，自開戰以來首次呼籲更換總統，要普亭下台。

報告稱，在過去的15個月裡，俄羅斯對言論自由實行了自蘇聯時代以來從未見過的限制。然而，俄羅斯傭兵組織瓦格納領導人普里格津（Yevgeny Prigozhin）等民族主義人物，最近發表的尖酸刻薄言論，有可能鼓勵反對派人物挑戰禁忌話題。

納傑丁是俄羅斯反對派政治家，曾任莫斯科市政議員，1999年到2003年間，擔任國家杜馬（國會下院）議員。納傑丁是2015年遭暗殺的前副總理涅姆佐夫（Boris Nemtsov）的親密盟友。

另外，美國5月31日宣布向烏克蘭提供新一批價值3億美元的軍事援助，白宮國安會議發言人柯比說，美方私下曾、當然也曾公開對烏克蘭表明，我們不支持攻擊俄羅斯境內，不允許、也不鼓勵對俄國境內目標發動攻擊。柯比說，美方不會告訴他們對哪發動攻擊，也不會告訴他們別對哪攻擊。

五角大廈表示，新的援助計畫將向烏克蘭提供愛國者防空系統、AIM-7防空飛彈、「復仇者」防空系統和「刺針」防空飛彈所需彈藥。還有多管火箭系統「海馬斯」的彈藥、155公釐和105公釐口徑砲彈、105公釐戰車彈藥和「祖尼」火箭彈。

根據半島電視台，正在一座訓練營慶祝62歲生日的普里格津說：「若整條指揮鏈是百分之百的失敗，且僅由把人變肉醬的小丑們領導，我們將不再參與作戰。」

此外，根據普里格津，瓦格納集團會在5日將巴赫姆特交給俄軍並離開該座城市，之後預計在俄國控制的烏克蘭地區紮營休息一個月時間。普里格津說：「這是個艱難的一年。我們且看且走」。

美國宣布提供烏克蘭價值3億美元軍援，其中包括愛國者防空系統。圖為愛國者三型（PA...
美國宣布提供烏克蘭價值3億美元軍援，其中包括愛國者防空系統。圖為愛國者三型（PAC-3）飛彈。（取材自美國陸軍網頁）

俄羅斯 烏克蘭 普亭

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