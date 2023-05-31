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研究指俄傭兵廣用社群媒體 不斷招募新血投入戰鬥

中央社華盛頓30日綜合外電報導
俄羅斯傭兵組織瓦格納集團不斷透過推特、臉書招募醫療人員、無人機操作員，甚至是心理學家，來協助俄烏戰爭等戰鬥行動。路透
俄羅斯傭兵組織瓦格納集團不斷透過推特、臉書招募醫療人員、無人機操作員，甚至是心理學家，來協助俄烏戰爭等戰鬥行動。路透

根據新聞機構POLITICO看到的獨家研究，俄羅斯傭兵組織瓦格納集團不斷透過推特、臉書招募醫療人員、無人機操作員，甚至是心理學家，來協助俄烏戰爭等戰鬥行動。

專精於假消息的英國研究組織Logically指出，在數個國家或地區都有傭兵進駐的瓦格納集團（Wagner Group），過去10個月在推特（Twitter）、臉書（Facebook）這兩個社群媒體上的招募廣告，瀏覽數已經達到近12萬次。

用法語、越南語、西班牙語等數十種語言所發的60多則發文，表示瓦格納集團有關於戰鬥、資訊科技、駕駛、醫療等工作的職缺。文中留下包括電話號碼、Telegram帳號在內的聯絡方式，並標榜月薪有24萬盧布（約2945美元），還有包括醫療保健服務在內的福利。

研究人員雖然無法完全肯定這些發文直接出自瓦格納集團之手，但看得出來有該組織及其支持者的影子。

Logically研究部門主管華特爾（Kyle Walter）說：「我們只知道這些發文，與之前在Telegram或（俄羅斯熱門社群媒體）VK上一些發文的用字遣詞雷同，而那些帳號已被證實是瓦格納集團的帳號。」

目前還不清楚這些廣告成效如何，但煽動暴力、為俄羅斯攻擊烏克蘭宣傳，幾乎可以肯定是違背了臉書、推特各自的服務條款。它們的條款都禁止這類內容。

西方政府官員跟POLITICO分享的個別分析，證實這些社群媒體貼文中的電話號碼，至少有兩組與瓦格納集團或俄羅斯的情報單位直接相關。

華特爾說：「其中一些廣告是真實宣傳片，內含電話號碼，讓人可以直接聯繫上瓦格納集團的代表。在我們持續將瓦格納集團視為世界上愈來愈危險的威脅之際，這些發文在網路上流傳，實在非常令人擔憂。」

這項針對瓦格納招募廣告的研究，從4月中到5月19日持續進行了一個月，蒐集從2022年7月至今在推特、臉書上的發文。研究結束時，60則相關發文中，有58則仍在，有兩則在POLITICO聯絡後，被臉書刪除了。

社群媒體 臉書 俄羅斯

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