邊境遇襲情勢加劇 俄羅斯將撤離數百兒童

俄羅斯表示，南部貝爾哥羅德州遭受到與日俱增砲擊，將從當地村莊撤離數百名兒童。圖為31日貝爾哥羅德州遭到攻擊的地區舍別基諾。歐新社

俄羅斯 表示，南部貝爾哥羅德州 遭受到與日俱增砲擊，將從當地村莊撤離數百名兒童。克里姆林宮認為當地情勢「令人擔憂」。

法新社報導，俄羅斯揮軍烏克蘭 一年多後，國土遭遇與日俱增攻擊，貝爾哥羅德州（Belgorod）上週前所未見地遭到侵犯，就連莫斯科昨天也遭到無人機攻擊。

貝爾哥羅德州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）透過加密通訊軟體Telegram表示：「我們今天將開始從舍別基諾（Shebekino）和格萊伏隆（Graivoron）等地撤離兒童。」這些邊境地區遇襲最為嚴重。

葛拉特卡夫表示，首批300名兒童將被撤至約250公里外、更加深入俄羅斯國土的佛洛尼斯市（Voronezh）。

葛拉特卡夫指出，當地時間今天凌晨3時15分遭到一枚火箭攻擊的舍別基諾村，情勢「日益惡化」。

他上傳照片顯示，停放在某個遊樂場附近草地上的汽車已被燒焦，以及顯然墜落路面的一枚火箭。

他提到：「感謝上帝，沒有人喪生。」這起攻擊造成4人受傷。

就在基輔準備對俄軍展開重大反擊之際，烏克蘭昨天攻擊貝爾哥羅德州一處收容中心，造成一人死亡、兩人受傷。