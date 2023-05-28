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反普亭俄武裝 恐成烏軍豬隊友

編譯中心／綜合27日電
「俄羅斯志願軍團」頭子卡普斯京（中）及重要成員公開支持極右翼觀點，被認定是新納粹分子。（Getty Images）
「俄羅斯志願軍團」頭子卡普斯京（中）及重要成員公開支持極右翼觀點，被認定是新納粹分子。（Getty Images）

有反俄羅斯總統普亭的俄國武裝團體日前從烏克蘭「反攻」俄國南部貝爾哥羅德州（Belgorod），但當中一些人與新納粹主義有關聯，這些極右翼「隊友」對烏軍恐適得其反。

俄羅斯當局22日表示，有從烏克蘭跨境發動侵襲的破壞者，但已遭俄軍擊退。「紐約時報」報導，發動逆襲的武裝團體「俄羅斯自由軍團」（Freedom of Russia Legion）及「俄羅斯志願軍團」（RDK）聲稱，入侵是為迫使莫斯科在烏軍發動反攻前抽回前線兵力，這與烏克蘭軍隊目標基本一致。

但問題在於「俄羅斯志願軍團」頭子卡普斯京（Denis Kapustin）及團體內的重要成員公開支持極右翼觀點。事實上，德國官員和反誹謗聯盟（Anti-Defamation League）等人權組織均認定卡普斯京是新納粹分子。

卡普斯京最為人知的是他的軍用無線電呼號「白暴龍」（White Rex）。他是俄羅斯公民，2000年代初移居德國。

據報卡普斯京被禁止進入歐洲免簽的申根27國，但他本人說只被德國取消居留許可。

紐時認為「俄羅斯志願軍團」因這次入侵俄國引發關注，並被重新翻出與新納粹的聯繫，這讓烏克蘭政府陷入尷尬局面，尤其俄羅斯總統普亭是高舉「去納粹化」名義攻打烏克蘭。

荷蘭調查媒體「冒險者」（Bellingcat）研究員科爾本（Michael Colborne）常年報導國際間極右翼分子動態，他甚至懷疑該否把「俄羅斯志願軍團」稱作軍事團體，「侵入俄羅斯境內的這些團體，大多是極右翼新納粹主義的流亡者，比起其他事情，他們看起來更樂於在社群媒體作秀。」

科爾本指出，卡普斯京及旗下武裝分子的納粹形象恐不利烏克蘭自衛，因為這會引發盟國對可能支持到極右翼武裝團體的警覺。

俄羅斯 納粹 烏克蘭

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