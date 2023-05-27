我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

走不出蒙市槍案傷痛 舞星老闆：不會重新開張

連戰表姊、台灣作家林文月加州過世 享耆壽90歲

俄：烏危機可能持續數十年 美：俄不會獲軍事勝利

編譯中心╱綜合26日電
一枚俄羅斯飛彈擊中烏國中部城市第聶伯羅一間醫療診所，遇襲的診所滿目瘡痍，救難人員忙著搶救。(路透)
一枚俄羅斯飛彈擊中烏國中部城市第聶伯羅一間醫療診所，遇襲的診所滿目瘡痍，救難人員忙著搶救。(路透)

俄羅斯國家安全會議副主席麥維德夫表示，烏克蘭危機「可能會持續數十年」；白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）表示，拜登政府在與烏克蘭的對話中重申「不支持對俄羅斯境內領土發動襲擊」。此外，莫斯科當局蘭在烏克蘭占領區強推護照，專家指這是為了證明俄羅斯占領的正當性並加強控制，同時也是為了抹除烏克蘭人的身分認同。

俄羅斯新聞社報導，麥維德夫預期烏克蘭危機會持續很長時間，「可能長達數十年」，他說，只要烏克蘭還存在這樣的政權，就會有類似三年停火、兩年衝突這樣的循環。

先前，麥維德夫曾經表示，俄羅斯願意透過談判，和平解決烏克蘭危機，但是「大洋彼岸」不允許烏方這樣做。西方還在繼續向烏克蘭輸送武器，阻止任何恢復談判的可能性。麥維德夫說，西方一直沒有放棄瓦解俄羅斯的意圖，正是這種做法，導致了俄羅斯「特別軍事行動」的開始。

美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）指出，俄羅斯不會在烏克蘭獲得軍事勝利，但也語帶保守稱，基輔不太可能在短期內將所有俄軍趕出烏克蘭。

中央社引述法新社報導，密利與數十個支持烏克蘭的國家舉行視訊會議後告訴記者：「這場戰爭，在軍事上，將不會由俄羅斯獲得勝利。」密利強調了烏克蘭戰爭將拖延下去的預測，且俄烏雙方都無法取得顯著勝利，目前也沒有協商進行。

但是他說，目前有數十萬俄軍在烏克蘭，這讓基輔不太可能「在近期內」達成奪回所有領土的目標，「這意味著戰鬥將持續下去」。

美國CNN報導，白宮發言人柯比表示，「我們再次向烏克蘭明確表示，不支持對俄羅斯境內領土發動襲擊，也不會讓他們有辦法這麼做，我們當然不希望任何美國製造的裝備被用來攻擊俄羅斯領土」。

另據報導，43歲的維多利亞（Victoria）逃離俄羅斯在烏克蘭的占領區前遭到強迫申請俄羅斯護照，但她表示，自己不想這麼做，因為「我是烏克蘭公民」。但當需要登記房屋和汽車等所有權時，她不再抗拒了。莫斯科扶植的當局要求進行房產和汽車交易時須提交俄國文件。

專家指出，莫斯科當局一直不斷地強制推行俄國護照，試圖證明俄國占領的正當性並加強控制，同時也是為了破壞烏克蘭人的身分認同。

莫斯科當局去年11月下旬公布數據指出，從普亭去年9月聲稱併吞烏克蘭4個地區的領土以來，已發出8萬本護照。

此外，烏克蘭官員表示，26日早上一枚俄羅斯飛彈擊中烏國中部城市第聶伯羅（Dnipro）一間醫療診所，造成1人死亡，還有23人受傷，其中包括2名孩童。烏克蘭總統澤倫斯基公布了一段影片，其中可以看到滾滾濃煙從沒有屋頂的建築物中竄出，且建築的窗戶都被炸毀。

俄羅斯軍人在烏克蘭占領區，強迫居民申辦俄羅斯護照。(Getty Images)
俄羅斯軍人在烏克蘭占領區，強迫居民申辦俄羅斯護照。(Getty Images)

烏克蘭 俄羅斯 密利

上一則

FBI解密：英女王1983訪美 「曾遇暗殺威脅」

延伸閱讀

俄羅斯在占領區強推護照 意圖消滅烏克蘭國家認同

俄羅斯在占領區強推護照 意圖消滅烏克蘭國家認同
不支持攻擊俄國本土 美國國安發言人：已向烏克蘭重申期許

不支持攻擊俄國本土 美國國安發言人：已向烏克蘭重申期許
白宮控伊朗騷擾商船 將增派部隊赴波斯灣強化防禦

白宮控伊朗騷擾商船 將增派部隊赴波斯灣強化防禦
俄控華府是克宮遇襲元凶 美稱荒謬且仍不清楚實情

俄控華府是克宮遇襲元凶 美稱荒謬且仍不清楚實情

熱門新聞

威廉與凱特據傳對於皇室中的某位長輩非常不滿。（路透資料照片）

英皇室風波再起 凱特跟卡蜜拉就是不和？

2023-05-23 12:52
由俄國公民組成的「自由俄羅斯軍團」，拍攝影片說：「我們是俄羅斯人，跟你們一樣，是跟你們一樣的人。是時候結束克里姆林宮的獨裁統治了。」(截自YouTube影片)

俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」

2023-05-22 13:41
IBM位於英國的一名IT部門員工，2008年因重病請假，沒想到這一休就是15年，期間仍領百萬年薪。然而去年這名男子卻將公司一狀告上法院，指控這些年來他從未獲得加薪，遭到雇主歧視。（路透）

IBM員工請病假15年照領年薪 告公司「未加薪」判決出爐

2023-05-20 05:48
傭兵組織瓦格納集團在巴赫姆特揮舞旗幟。(路透)

烏克蘭指揮官承認：巴赫姆特大部分已被俄軍拿下

2023-05-21 10:53
查理（左）對卡蜜拉沒有辦法，最後總是聽她的。（路透資料照片）

得罪後母死路一條？卡蜜拉要封殺哈利 查理擋不了

2023-05-21 08:52
示意圖，非當事人。(取材自ingimage)

躲65元行李超重費 她「把6公斤衣服穿上身」…地勤出手

2023-05-18 14:05

超人氣

更多 >
專家建議每天做這事 可降低失智風險

專家建議每天做這事 可降低失智風險
「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙

「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙
台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花

台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花
兒子太會拍…「最美士官長」俯身性感居家照流出

兒子太會拍…「最美士官長」俯身性感居家照流出
今夏搭機旅行 8月底機票最便宜趕快預訂

今夏搭機旅行 8月底機票最便宜趕快預訂