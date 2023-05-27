俄：烏危機可能持續數十年 美：俄不會獲軍事勝利

一枚俄羅斯飛彈擊中烏國中部城市第聶伯羅一間醫療診所，遇襲的診所滿目瘡痍，救難人員忙著搶救。(路透)

俄羅斯 國家安全會議副主席麥維德夫表示，烏克蘭 危機「可能會持續數十年」；白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）表示，拜登政府在與烏克蘭的對話中重申「不支持對俄羅斯境內領土發動襲擊」。此外，莫斯科當局蘭在烏克蘭占領區強推護照，專家指這是為了證明俄羅斯占領的正當性並加強控制，同時也是為了抹除烏克蘭人的身分認同。

俄羅斯新聞社報導，麥維德夫預期烏克蘭危機會持續很長時間，「可能長達數十年」，他說，只要烏克蘭還存在這樣的政權，就會有類似三年停火、兩年衝突這樣的循環。

先前，麥維德夫曾經表示，俄羅斯願意透過談判，和平解決烏克蘭危機，但是「大洋彼岸」不允許烏方這樣做。西方還在繼續向烏克蘭輸送武器，阻止任何恢復談判的可能性。麥維德夫說，西方一直沒有放棄瓦解俄羅斯的意圖，正是這種做法，導致了俄羅斯「特別軍事行動」的開始。

美國參謀首長聯席會議主席密利 （Mark Milley）指出，俄羅斯不會在烏克蘭獲得軍事勝利，但也語帶保守稱，基輔不太可能在短期內將所有俄軍趕出烏克蘭。

中央社引述法新社報導，密利與數十個支持烏克蘭的國家舉行視訊會議後告訴記者：「這場戰爭，在軍事上，將不會由俄羅斯獲得勝利。」密利強調了烏克蘭戰爭將拖延下去的預測，且俄烏雙方都無法取得顯著勝利，目前也沒有協商進行。

但是他說，目前有數十萬俄軍在烏克蘭，這讓基輔不太可能「在近期內」達成奪回所有領土的目標，「這意味著戰鬥將持續下去」。

美國CNN報導，白宮發言人柯比表示，「我們再次向烏克蘭明確表示，不支持對俄羅斯境內領土發動襲擊，也不會讓他們有辦法這麼做，我們當然不希望任何美國製造的裝備被用來攻擊俄羅斯領土」。

另據報導，43歲的維多利亞（Victoria）逃離俄羅斯在烏克蘭的占領區前遭到強迫申請俄羅斯護照，但她表示，自己不想這麼做，因為「我是烏克蘭公民」。但當需要登記房屋和汽車等所有權時，她不再抗拒了。莫斯科扶植的當局要求進行房產和汽車交易時須提交俄國文件。

專家指出，莫斯科當局一直不斷地強制推行俄國護照，試圖證明俄國占領的正當性並加強控制，同時也是為了破壞烏克蘭人的身分認同。

莫斯科當局去年11月下旬公布數據指出，從普亭去年9月聲稱併吞烏克蘭4個地區的領土以來，已發出8萬本護照。