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丹麥、荷蘭負責訓練飛官… 美：別把F-16當抗俄神器

編譯中心╱綜合26日電
丹麥總理佛瑞德里克森25日視察停放在南部伏嚴斯的F-16戰機，丹麥將為烏克蘭訓練F-16飛行員。(路透)
丹麥總理佛瑞德里克森25日視察停放在南部伏嚴斯的F-16戰機，丹麥將為烏克蘭訓練F-16飛行員。(路透)

美國為烏克蘭籌措F-16戰機的跨國聯盟，將由丹麥與荷蘭主責訓練烏軍飛行員；美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）認為，不應把F-16看做抗俄「神器」。

政治新聞網Politico報導，密利開完與盟國間的「烏克蘭國防聯絡小組」視訊會議後在五角大廈告訴媒體：「俄國有1000架4代戰機（與F-16同一世代），若想在空中與俄國對抗，勢必得要有可觀數量的4代與5代戰機才行。」

「因此若看成本曲線並加以分析，最佳之道就是我們已在做的事，即提供大量整合性防空系統覆蓋戰區，拒止俄國侵入領空。」

戰機遠比西方傾力援助烏克蘭供在南部發起反攻所需的砲彈、地面車輛等昂貴。密利說把錢花在實用的武器上而不是另需複雜後勤體系的昂貴戰機，會更有價值。

密利舉例，10架F-16得花10億美元，維繫作業又得再花10億，越早拿到這批戰機就會越快吃掉維繫烏克蘭其他戰力的資金，「戰場上沒有神器，F-16不是，其他也都不是」。

國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）則宣布，為烏克蘭籌措戰機的跨國聯盟將由丹麥、荷蘭負責訓練烏軍飛西方戰機，挪威、比利時、波蘭、葡萄牙也允諾參與訓練協助。

據英國方面表示，跨國聯盟計畫初步先訓練約20名烏軍飛官，確切人數得視各國餘力而定。烏軍受訓飛行員第一階段的教學重點是地面基礎訓練，之後再飛實機，受訓地點會在歐洲。

報導指出，目前問題在於完成人員訓練後，由誰拿出自家的F-16給基輔，以及美國除放行盟國提供F-16外究竟還能扮演何種角色；美方先前表示暫不考慮拿出自家的F-16給烏克蘭。

美國與歐洲各國使用的F-16涵蓋多種型號，堪用狀態也不一。前美國國務院政軍局局長、現任「大西洋理事會」高級研究員古柏表示，隨多個北約盟國採購更多F-35匿蹤戰機，就能騰出手頭較舊的F-16援外，只是援外前得做升級並移除一些當初機上各國選配的裝備。

但對接手西方二手F-16戰機感興趣的國家不光烏克蘭。挪威近期就賣出32架自家F-16給羅馬尼亞，另還待美國首肯再賣12架給德拉肯國際，後者是與五角大廈簽約執行訓練飛行任務的培訓公司。

丹麥也準備出售手頭的F-16，與哥倫比亞的軍售談判正緊鑼密鼓；丹麥也打算賣給阿根廷。

烏克蘭 密利 俄國

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