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俄軍夜間空襲基輔 烏克蘭：飛彈全數遭攔截

中央社基輔26日綜合外電報導
烏克蘭首都基輔的軍事官員今天表示，俄羅斯軍方對基輔發動夜間空襲，所有飛彈都遭到攔截並摧毀。圖為俄羅斯導彈襲擊基輔後，城市上空冒出濃煙。路透
烏克蘭首都基輔的軍事官員今天表示，俄羅斯軍方對基輔發動夜間空襲，所有飛彈都遭到攔截並摧毀。圖為俄羅斯導彈襲擊基輔後，城市上空冒出濃煙。路透

烏克蘭首都基輔的軍事官員今天表示，俄羅斯軍方對基輔發動夜間空襲，所有飛彈都遭到攔截並摧毀。

法新社報導，基輔軍事當局在通訊軟體Telegram帳號發文說，「基輔再一次遭遇空襲，這是5月初以來的第13次！如同往常，都在夜晚發動」。

發文指出，來自俄羅斯南部裏海（Caspian Sea）地區的俄國圖波列夫Tu-95MS戰略轟炸機群向基輔發射巡弋飛彈。

發文稱，「根據初步資訊，基輔空域的所有敵方目標都被偵測到且摧毀」，還說沒有人員傷亡或戰損的回報消息。

路透報導，烏克蘭軍方官員表示，俄軍徹夜對基輔、第聶伯羅市（Dnipro）和東部地區發動空襲，烏克蘭擊落10枚飛彈和超過20架無人機。

烏克蘭軍方宣稱擊落10枚從裏海發射的飛彈，以及23架伊朗製見證者（Shahed）無人機和2架無人偵察機。

烏克蘭總參謀部在上午的每日簡報中表示，過去一天俄軍發動55次空襲，其中36次是由裝載炸藥的無人機發動，還有4次飛彈攻擊。

簡報稱，「一枚S-300飛彈擊中頓內次克（Donetsk）地區卡爾利夫卡（Karlivka）的一處水壩」，因此周遭居住地有發生洪災的極高風險。

俄軍本月對烏克蘭加強飛彈與無人機攻勢，主要攻擊後勤與基礎設施，時間就在烏克蘭預計展開反攻之前。

烏克蘭空軍指出，俄方攻勢從當地時間25日晚間10時左右開始，一直持續到26日清晨5時，共發射17枚飛彈且出動31架無人機。

烏克蘭 俄羅斯 伊朗

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