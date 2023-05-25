我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球竄最快的億萬富豪 黃仁勳身價1天增加64億美元

台灣來美留學生被任命為加州Sonoma州大校長

打臉俄國？烏克蘭國防部貼出「無人快艇襲擊俄艦畫面」

編譯張君堯／即時報導
烏克蘭國防部25日釋出一段影片，其中顯示無人駕駛船隻與俄羅斯偵察船「伊凡赫斯號」相撞之前的畫面。(路透)
烏克蘭國防部25日釋出一段影片，其中顯示無人駕駛船隻與俄羅斯偵察船「伊凡赫斯號」相撞之前的畫面。(路透)

烏克蘭國防部25日釋出一段影片，其中顯示無人駕駛船隻與俄羅斯偵察船「伊凡赫斯號」（Ivan Hurs）相撞之前的畫面。

CNN報導，俄羅斯國防部24日先是表示「伊凡赫斯號」遭到3艘烏克蘭無人快艇攻擊但未果，隨後還公佈擊沉敵方快艇的影片。不料事情出現反轉，烏克蘭國防部25日在社群媒體上釋出一段影片，其中以第一人稱視角顯示快艇撞上「伊凡赫斯號」的過程，這與莫斯科當局成功抵禦敵軍的說法有所出入。

根據俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）先前的說法，他提到「所有敵方船隻都被博斯普魯斯海峽東北部140公里處一艘俄羅斯船隻摧毀」，更強調「伊凡赫斯號」將繼續執行任務。

不過這段最新曝光的影片是以放置在快艇上的攝影機所拍攝，其中顯示所處船隻高速接近目標，經CNN分析後確定目標船隻很可能就是「伊凡赫斯號」，此外，片中還拍到類似於俄羅斯國防部發布影片中看到的無人快艇前端。

烏克蘭國防部在推文中更表示「當俄羅斯偵察船『伊凡赫斯號』遇到烏克蘭無人載具時，果然是絕配！」。

目前尚不清楚撞擊發生的後續發展，以及偵察船在襲擊中可能受到多大損壞。CNN已聯繫烏克蘭消息來源以獲取更多詳細資訊但尚未收到回應。

國防部 烏克蘭 俄羅斯

上一則

長野襲擊震驚社會 日本去年僅9起槍擊共4死

延伸閱讀

美國防部助理部長：維持美中溝通是台海和平重要元素

美國防部助理部長：維持美中溝通是台海和平重要元素
國防部官員：美中溝通是台海和平重要元素

國防部官員：美中溝通是台海和平重要元素
盧卡申科：俄戰術核武正運往白俄 美強烈譴責

盧卡申科：俄戰術核武正運往白俄 美強烈譴責
侵烏後遭制裁 俄黃金仍運至阿聯中國和土耳其

侵烏後遭制裁 俄黃金仍運至阿聯中國和土耳其

熱門新聞

示意圖，非當事人。(取材自ingimage)

躲65元行李超重費 她「把6公斤衣服穿上身」…地勤出手

2023-05-18 14:05
威廉與凱特據傳對於皇室中的某位長輩非常不滿。（路透資料照片）

英皇室風波再起 凱特跟卡蜜拉就是不和？

2023-05-23 12:52
由俄國公民組成的「自由俄羅斯軍團」，拍攝影片說：「我們是俄羅斯人，跟你們一樣，是跟你們一樣的人。是時候結束克里姆林宮的獨裁統治了。」(截自YouTube影片)

俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」

2023-05-22 13:41
IBM位於英國的一名IT部門員工，2008年因重病請假，沒想到這一休就是15年，期間仍領百萬年薪。然而去年這名男子卻將公司一狀告上法院，指控這些年來他從未獲得加薪，遭到雇主歧視。（路透）

IBM員工請病假15年照領年薪 告公司「未加薪」判決出爐

2023-05-20 05:48
傭兵組織瓦格納集團在巴赫姆特揮舞旗幟。(路透)

烏克蘭指揮官承認：巴赫姆特大部分已被俄軍拿下

2023-05-21 10:53
查理（左）對卡蜜拉沒有辦法，最後總是聽她的。（路透資料照片）

得罪後母死路一條？卡蜜拉要封殺哈利 查理擋不了

2023-05-21 08:52

超人氣

更多 >
女兒生日趴「辣媽穿透視裝熱舞」挨轟 她嗆：身體是我的

女兒生日趴「辣媽穿透視裝熱舞」挨轟 她嗆：身體是我的
這位營養師來自長壽國 絕不碰六種美國食物

這位營養師來自長壽國 絕不碰六種美國食物
亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年

亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年
「砰」後院傳巨響 他險與21.5萬擦身而過 全靠女兒聰明之舉

「砰」後院傳巨響 他險與21.5萬擦身而過 全靠女兒聰明之舉
行李傳出鳥叫聲 台灣遊客攜帶鸚鵡蛋在邁阿密機場被捕

行李傳出鳥叫聲 台灣遊客攜帶鸚鵡蛋在邁阿密機場被捕