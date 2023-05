打臉俄國？烏克蘭國防部貼出「無人快艇襲擊俄艦畫面」

烏克蘭國防部 25日釋出一段影片,其中顯示無人駕駛船隻與俄羅斯 偵察船「伊凡赫斯號」(Ivan Hurs)相撞之前的畫面。

CNN報導,俄羅斯國防部24日先是表示「伊凡赫斯號」遭到3艘烏克蘭無人快艇攻擊但未果,隨後還公佈擊沉敵方快艇的影片。不料事情出現反轉,烏克蘭國防部25日在社群媒體上釋出一段影片,其中以第一人稱視角顯示快艇撞上「伊凡赫斯號」的過程,這與莫斯科當局成功抵禦敵軍的說法有所出入。

根據俄羅斯國防部發言人科納申科夫(Igor Konashenkov)先前的說法,他提到「所有敵方船隻都被博斯普魯斯海峽東北部140公里處一艘俄羅斯船隻摧毀」,更強調「伊凡赫斯號」將繼續執行任務。

不過這段最新曝光的影片是以放置在快艇上的攝影機所拍攝,其中顯示所處船隻高速接近目標,經CNN分析後確定目標船隻很可能就是「伊凡赫斯號」,此外,片中還拍到類似於俄羅斯國防部發布影片中看到的無人快艇前端。

When the russian reconnaissance ship "Ivan Khurs" met a Ukrainian drone.

Indeed, a perfect match! pic.twitter.com/mW3clD0vHh