打臉俄國？烏克蘭國防部貼出「無人快艇襲擊俄艦畫面」

烏克蘭國防部25日釋出一段影片，其中顯示無人駕駛船隻與俄羅斯偵察船「伊凡赫斯號」相撞之前的畫面。(路透)

烏克蘭國防部 25日釋出一段影片，其中顯示無人駕駛船隻與俄羅斯 偵察船「伊凡赫斯號」（Ivan Hurs）相撞之前的畫面。

CNN報導，俄羅斯國防部24日先是表示「伊凡赫斯號」遭到3艘烏克蘭無人快艇攻擊但未果，隨後還公佈擊沉敵方快艇的影片。不料事情出現反轉，烏克蘭國防部25日在社群媒體上釋出一段影片，其中以第一人稱視角顯示快艇撞上「伊凡赫斯號」的過程，這與莫斯科當局成功抵禦敵軍的說法有所出入。

根據俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）先前的說法，他提到「所有敵方船隻都被博斯普魯斯海峽東北部140公里處一艘俄羅斯船隻摧毀」，更強調「伊凡赫斯號」將繼續執行任務。

不過這段最新曝光的影片是以放置在快艇上的攝影機所拍攝，其中顯示所處船隻高速接近目標，經CNN分析後確定目標船隻很可能就是「伊凡赫斯號」，此外，片中還拍到類似於俄羅斯國防部發布影片中看到的無人快艇前端。

When the russian reconnaissance ship "Ivan Khurs" met a Ukrainian drone.

Indeed, a perfect match! pic.twitter.com/mW3clD0vHh — Defense of Ukraine (@DefenceU) May 25, 2023

烏克蘭國防部在推文中更表示「當俄羅斯偵察船『伊凡赫斯號』遇到烏克蘭無人載具時，果然是絕配！」。

目前尚不清楚撞擊發生的後續發展，以及偵察船在襲擊中可能受到多大損壞。CNN已聯繫烏克蘭消息來源以獲取更多詳細資訊但尚未收到回應。