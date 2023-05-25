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瓦格納首腦：俄國只見窮人兒戰死 權貴孩置身事外享樂

編譯張君堯／即時報導
在瓦格納集團25日發布的影像中，該集團領袖普里格津站在兩具棺材前，一覆蓋美國國旗，一覆蓋土耳其國旗。(路透)
在瓦格納集團25日發布的影像中，該集團領袖普里格津站在兩具棺材前，一覆蓋美國國旗，一覆蓋土耳其國旗。(路透)

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」領袖普里格津（Yevgeny Prigozhin）表示，俄烏戰爭凸顯俄國社會的不平等，窮人兒子的遺體從前線送回，躺在棺材裡，肉體遭撕成碎塊，淪為「土夾肉」，母親為孩子戰死哭泣；但俄國權貴的兒女，卻照樣在陽光下快樂地「搖著屁股」、「往身上塗防曬霜」，例如俄國國防部長蕭依古女婿，將自己的美照放到Instagram與YouTube等社群媒體上。

瓦格納集團25日發布影像，指俄烏雙方在交換囚犯。(路透)
瓦格納集團25日發布影像，指俄烏雙方在交換囚犯。(路透)

普里格津還說，他收到一段短片，記錄一名父親在戰死兒子的棺材旁幽幽地講，俄國總統普亭給俄軍將領頒發勳章，那普亭「能給我兒什麼？」

他並警告，除非莫斯科領導高層開始「認真對待這場戰爭」，否則俄國恐面臨類似1917年的革命。

俄國該年陷入第一次世界大戰泥淖，軍事進展不順引發政局不穩，接連爆發二月及十月革命，最終導致沙俄被推翻和蘇俄建立。

瓦格納集團25日發布影像，指俄烏雙方在交換囚犯。(路透)
瓦格納集團25日發布影像，指俄烏雙方在交換囚犯。(路透)

普里格津認為，如此鴻溝恐像1917年般，以一場革命做收。首先會有士兵們站出來，接著他們所愛的親人們也會站出來；別以為這些人才幾百人，如今已成千上萬了，加上死去士兵的親戚們，預估可能達10萬人，這勢不可免。

他25日在社群媒體Telegram影片中表明，瓦格納自當天凌晨5時起至6月1日，正撤離巴赫姆特，並將陣地移交俄軍。

俄國 社群媒體 普亭

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