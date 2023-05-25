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華爾街日報：韓提供數十萬枚砲彈 經由美運往烏克蘭

中央社首爾25日綜合外電報導
一名烏克蘭地面部隊士兵在巴赫姆特附近，逗弄站在砲彈上的小貓。(歐新社)
一名烏克蘭地面部隊士兵在巴赫姆特附近，逗弄站在砲彈上的小貓。(歐新社)

華爾街日報」（The Wall Street Journal）指出，南韓提供的數十萬枚砲彈正經由美國運往烏克蘭，以抵禦俄羅斯侵略。首爾當局原本抗拒軍援烏克蘭。

華爾街日報昨天引述未具名的消息人士說法報導，美國去年向亞洲盟邦南韓提出火砲支援要求後，首爾已經與華府達成「機密安排」，把砲彈運往美國且再轉運到烏克蘭。

路透報導，南韓國防部發言人全河奎今天表示，已就彈藥出口與美國國防部商討，而且華爾街日報的報導有「不正確的部分」，不過他拒絕透露相關細節。

全河奎在記者會說道：「一直有各種討論和要求。在全面權衡烏克蘭的戰爭和人道形勢之際，我國政府將採取適當作法。」

美國盟邦南韓是主要的砲彈生產國，儘管華府和歐洲國家要求向基輔提供武器的壓力日增，但截至目前為止，南韓一直以可能影響對俄羅斯商業關係及莫斯科當局對北韓的影響力為由，排除向烏克蘭提供致命武器援助。

南韓總統尹錫悅4月接受路透社專訪，暗示可能會調整政策，他強調如果烏克蘭遭遇大規模針對平民的攻擊，或面臨「國際社會無法容忍的情勢」，南韓恐怕難以恪遵只提供人道和財政支援的作法。

美國防部和青瓦台沒有立即回應路透的置評請求。

南韓國家安保室室長趙太庸昨天被問到對烏克蘭提供彈藥一事時，他告訴國會，官員將於監控情勢演變後作出決定。

趙太庸表示，沒有直接或透過波蘭向烏克蘭提供砲彈的計畫，但他未詳述南韓與美方合作的部分。

華爾街日報指出，去年底相關討論經媒體披露後，南韓官員對於有關計畫「裹足不前」，不過尹錫悅上個月訪問華府與拜登（Joe Biden）總統舉行峰會後，事情取得了「突破」。

南韓 烏克蘭 華爾街

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