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克宮遭無人機攻擊 紐時：美方懷疑幕後黑手是基輔

中央社莫斯科25日綜合外電報導
圖為俄羅斯聲稱5月3日烏軍無人機夜襲克里姆林宮，試圖刺殺總統普亭的畫面。(路透)
圖為俄羅斯聲稱5月3日烏軍無人機夜襲克里姆林宮，試圖刺殺總統普亭的畫面。(路透)

紐約時報披露，美國情治單位認為本月克里姆林宮遭無人機攻擊事件，可能是烏克蘭情治單位或軍方情報組織策劃的行動。莫斯科表示，他們從一開始就說基輔是幕後指使者。

紐約時報報導，這起攻擊事件似乎是一連串祕密行動的一部分，已經引發美國官員的不安。美國是烏克蘭軍備最大供應國。

紐時報導，美方的評估是根據監聽到的俄羅斯和烏克蘭通聯紀錄。

美方監聽到烏克蘭官員的對話，他們認為基輔和這起攻擊事件有關，也監聽到俄羅斯的通聯紀錄，顯示這並非莫斯科當局為嫁禍烏克蘭而自導自演的事件。

根據報導，美國官員說，他們不認為烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）批准所有的祕密行動。報導中引述美國官員的話說，目前還不清楚澤倫斯基事先瞭解這類行動到甚麼程度。

對於紐時的報導，俄羅斯總統普亭（President Vladimir Putin）的發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄羅斯從一開始就說，本月初克里姆林宮遭無人機攻擊事件是烏克蘭幕後指使。

澤倫斯基當時否認基輔和這起攻擊事件有關。

路透報導，培斯科夫告訴媒體：「我們立即說這是基輔政府背後搞的鬼。究竟基輔哪個單位是幕後凶手並沒有差別。我們知道，基輔是幕後指使者，我們知道，我們清楚，我們將以此為基礎往前推進。」

俄羅斯指控烏克蘭發動攻擊，試圖暗殺普亭，澤倫斯基立即否認烏克蘭涉及。

克里姆林宮也曾表示，美國在背後指使這起無人機攻擊事件，遭華府斥為無稽之談。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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