游擊隊偷拿美援烏軍武跨境打俄羅斯？ 驚動白宮要查了

俄羅斯 毗鄰烏克蘭 邊界的貝爾哥羅德州日前發生據信是反普亭總統的俄國極右翼武裝游擊隊發動跨境攻擊,俄羅斯國防部宣稱擊退入侵,同時展示了被擊毀的美製悍馬車等裝備影像。美方官員24日表示,拜登 政府正在調查美方最初援助烏國的裝備彈藥被用於此事的說法。

ABC新聞報導,白宮國安會戰略溝通協調官柯比(John Kirby)告訴記者,「我們正在調查那些美國裝備與載具可能參與其中的報導」。

The Biden administration is investigating claims that American munitions initially supplied to the Ukrainian government have been used in a rare cross-border attack on Russia by groups of anti-Kremlin assailants, U.S. officials say. https://t.co/6YLGbLW2KA