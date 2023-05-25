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游擊隊偷拿美援烏軍武跨境打俄羅斯？ 驚動白宮要查了

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯毗鄰烏克蘭邊界的貝爾哥羅德州日前發生據信是反普亭極右翼武裝游擊隊發動跨境攻擊，美方官員24日稱正在調查美方援烏武器被用於此事的說法。（歐新社）
俄羅斯毗鄰烏克蘭邊界的貝爾哥羅德州日前發生據信是反普亭極右翼武裝游擊隊發動跨境攻擊，美方官員24日稱正在調查美方援烏武器被用於此事的說法。（歐新社）

俄羅斯毗鄰烏克蘭邊界的貝爾哥羅德州日前發生據信是反普亭總統的俄國極右翼武裝游擊隊發動跨境攻擊，俄羅斯國防部宣稱擊退入侵，同時展示了被擊毀的美製悍馬車等裝備影像。美方官員24日表示，拜登政府正在調查美方最初援助烏國的裝備彈藥被用於此事的說法。

ABC新聞報導，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）告訴記者，「我們正在調查那些美國裝備與載具可能參與其中的報導」。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）24日表示，雖然美國政策明確反對在烏克蘭境外使用提供給他們的武器，但「還」沒有圍繞著俄羅斯領土最近遇襲事件的具體情形。他說，「我們還沒得出任何結論，我不想預先判斷結果或我們會在何時得出那個結果」。

儘管如此，跟根本周稍早相比，米勒的這番發言表明了顯著的變化。當時，拜登政府官員對於網路流傳指稱美援武器涉入戰鬥的報告表示懷疑。米勒前一天就指出，他們在社群媒體看到了很多報告與「模糊照片」，以及「很多某種安樂椅情報分析師（armchair intelligence analysts）提出說法，我們對準確度感到懷疑」。

不過，到了24日時，米勒稱「從那之後，顯然出現了有著補充照片的媒體報導，我們正在調查那些報導」。五角大廈發言人萊德（Patrick Ryder）准將前一天也證實，華府沒有批准任何向烏軍以外準軍事組織的第三方裝備轉讓協議，基輔方面也沒有要求任何此類轉讓。

儘管米勒拒絕說明美方要是評估該說法準確無誤的話，烏克蘭官員可能面臨什麼樣的後果，但美國政府內部消息人士表示，最高層將很有可能做出決定。

烏克蘭 俄羅斯 拜登

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