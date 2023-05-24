克里姆林宮無人機襲擊幕後黑手？美官員：可能是烏克蘭

美國官員表示本月稍早對克里姆林宮的一次無人機襲擊很可能是由烏克蘭一個特種軍事或情報單位「精心策劃」，成為一系列針對俄國、令拜登政府感到不安的行動。（Getty Images）

美國官員表示本月稍早對克里姆林宮的一次無人機襲擊很可能是由烏克蘭 一個特種軍事或情報單位「精心策畫」，成為一系列針對俄國 、令拜登 （Joe Biden）政府感到不安的行動。

紐時報導，美國情報機構無從得知是哪支部隊發動這次襲擊，也不清楚烏克蘭總統沃澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）或其高級官員是否知道這次行動，不過一些官員認為澤倫斯基並不知情。

初步評估是通過截獲俄國官員與烏克蘭的通訊，其中他們批評烏克蘭官員應對襲擊負責，指的是本月3日有2架無人機飛向克里姆林宮。一些美國官員最初認為，克里姆林宮遭受無人機襲擊可能是俄國政府「假旗」行動中的一部分，旨在為莫斯科提供升級衝突的藉口。

但襲擊發生後，美國截獲的通信中得知俄國官員討論這一事件以及莫斯科對所發生事件的初步調查結果，而俄國官員似乎對無人機入侵感到驚訝並歸咎於烏克蘭。美國官員提到「這些情報讓他們相信這次襲擊不是俄羅斯人所為」。

美國官員表示他們對烏克蘭政府直接授權發動克里姆林宮無人機襲擊的可能性「低」，但這是因為情報機構還沒有具體證據表明哪些政府官員、烏克蘭單位或特務參與其中。

此外，這次襲擊似乎是一系列行動的一部分，這些行動讓美國官員感到不安，拜登政府擔心俄國會轉而批評美國並通過將戰爭擴大到烏克蘭以外進行報復。