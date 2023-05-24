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俄極音速飛彈科學家涉叛國被捕 傳遭控對中國洩密

中央社倫敦24日綜合外電報導
俄羅斯一個頂級科學研究所的所長希普魯克（Alexander Shiplyuk）與另外兩位極音速飛彈技術專家被指控向中國洩漏機密，因涉嫌叛國遭逮捕。（美聯社）
俄羅斯一個頂級科學研究所的所長希普魯克（Alexander Shiplyuk）與另外兩位極音速飛彈技術專家被指控向中國洩漏機密，因涉嫌叛國遭逮捕。（美聯社）

兩名知情人士告訴路透，俄羅斯一個頂級科學研究所的所長希普魯克（Alexander Shiplyuk）與另外兩位極音速飛彈技術專家被指控向中國洩漏機密，因涉嫌叛國遭逮捕。

根據知情人士，西伯利亞（Siberia）的克里斯蒂安諾維奇理論與應用力學研究所（Khristianovich Institute of Theoretical and Applied Mechanics，ITAM）所長希普魯克，涉嫌在2017年於中國的一場科學會議上交出機密資料。

消息人士表示，56歲的希普魯克堅稱自己是無辜的，也堅持所涉及的資料並非機密，能在網路上自由取得。路透選擇不公開消息人士的身分以確保他們的安全。

其中一位消息人士說：「他堅信這些資料不是機密，也相信自己的清白。」

希普魯克在去年8月被捕，他所面臨指控的性質還從未被報導過。與中國的關聯使希普魯克成為近年來一連串被逮捕俄國科學家最新的一員，這些科學家被控涉嫌向北京當局提供機密。

當被問到ITAM這些專家面臨的指控，以及先前與中國相關的叛國案件時，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，安全部門正在密切關注與「背叛祖國」相關的可能案件。

培斯科夫表示：「這是很重要的工作。它一直在進行，目前幾乎不可能說有任何傾向。」

俄羅斯聯邦安全局（FSB）並未立即回應置評的請求。

當被問及北京針對俄國科學家來獲取機密研究的指控，中國外交部表示，中俄關係建立在「不結盟、不對抗、不針對第三方」的基礎上。

中國外交部提到：「這與一些軍事和情報聯盟以冷戰思維拼湊出來的情況有根本上的不同。」

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）曾多次表示，俄羅斯在極音速飛彈領域處於世界領先地位，這種尖端武器能以10倍音速突破防空系統。

從這次ITAM事件和先前因叛國罪被逮捕的案件可以知道，莫斯科當局對於失去任何科技優勢都十分警惕，就算是對中國也一樣。自15個月前全面入侵烏克蘭以來，俄國對於中國的政治和貿易支持依賴程度越來越大。

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