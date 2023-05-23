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澤倫斯基結束海外訪問 急赴頓內次克前線視察

中央社基輔23日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基23日視察東部頓內次克州前線，與烏克蘭的士兵合影。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基23日視察東部頓內次克州前線，與烏克蘭的士兵合影。美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基今天視察東部頓內次克州前線，俄羅斯部隊集中火力想要攻下此地。與此同時，烏方表示，激戰數月的烏東巴赫姆特戰鬥減少，俄軍正在清理占領區。

法新社報導，烏克蘭總統府在聲明中指出：「澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）總統海外訪問回國後，便前往烏克蘭武裝部隊在頓內次克州（Donetsk）布格列達爾－馬林卡（Vuhledar-Maryinka）的前線陣地。」

在莫斯科冬季發動攻勢期間，烏軍在布格列達爾周圍擋下俄軍。克里姆林宮在因戰亂而滿目瘡痍的頓內次克州斬獲有限。

烏克蘭總統府表示，澤倫斯基在主管前線該區段地面部隊的高階官員陪同下展開視察，並且頒獎給有功士兵。

澤倫斯基說：「每天，烏克蘭海軍都在戰場上證明他們是一支殲滅敵人、解放國土、在最艱難條件下執行最艱鉅任務的強大部隊。」

「我們需要更多這樣的部隊。因此，從今天起，我們將會顯著增加海軍的潛能，並且創建一支海軍陸戰隊。」

聲明引述澤倫斯基表示，將會對新成立的旅級單位提供現代化設備和武器。

澤倫斯基19日赴沙烏地阿拉伯出席阿拉伯聯盟（Arab League）峰會後，於20日抵達日本廣島出席七大工業國集團（G7）峰會。

與此同時，烏克蘭今天表示，巴赫姆特（Bakhmut）的戰鬥已經減少，但是周圍地區砲擊持續，烏軍掌控著城巿邊沿一處小據點，俄軍則正在清理占領區。

路透社報導，激戰數月後，俄軍20日宣稱已經完全拿下遭到戰火摧殘的巴赫姆特；烏軍則表示，仍從該城北側和南側挺進，可望對城巿進行包圍。

烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）在加密通訊軟體Telegram上寫道：「在巴赫姆特，戰鬥已經減少，敵人繼續清理占領區。」

烏克蘭堅稱，俄軍全面入侵15個月後，烏軍仍然掌控城巿一小部分。馬里亞爾說：「我軍控制城巿西南郊利塔克區（Litak）。」

莫斯科表示，拿下巴赫姆特將為俄軍在毗鄰俄羅斯的烏東工業地帶頓巴斯地區（Donbas）展開進一步攻勢開路。

烏克蘭則指出，相較於主動撤出巴赫姆特，打擊俄軍側翼而取得進展更具意義，且俄軍將派增援部隊守住這座城巿，這麼做必然會削弱在其他戰線的軍力。

烏克蘭 澤倫斯基 頓內次克

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