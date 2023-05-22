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俄軍以16枚飛彈20架無人機空襲烏克蘭 至少8傷

中央社／基輔22日綜合外電報導

烏克蘭官員今天表示，俄羅斯昨夜空襲第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk），造成至少8人受傷、多棟建物受損，但烏國防空系統摧毀20架無人機和4枚巡弋飛彈。

路透社報導，俄軍先前暫緩空襲近兩個月，然而隨著烏克蘭即將發動反攻，俄國這個月以飛彈和無人機加強空襲，現在一週會有數波攻擊，強度為俄烏開戰後之最。

烏克蘭空軍在Telegram通訊服務上表示：「俄羅斯侵略者攻擊烏克蘭東部前哨基地─第聶伯羅市（Dnipro）的軍事和基礎設施。」

烏克蘭空軍還提到，「這波空襲出動16枚不同形式的飛彈，以及20架見證者-136/131型（Shahed-136/131）攻擊無人機」，烏國防空系統擊落20架俄國無人機和4枚巡弋飛彈。

第聶伯羅彼得羅夫斯克州州長賴薩克（Sergiy Lysak）在Telegram表示，第聶伯羅市至少1人在攻擊期間受傷，錫內利尼科韋區（Synelnykivskyi district）另有7人受傷。

他還提到有多棟建物受損或被毀，包括民宅、公寓大樓、行政基礎設施等。

路透無法獨立查證相關消息。

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