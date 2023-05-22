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巴赫姆特遭俄轟炸 澤倫斯基指有如廣島原爆

編譯中心／綜合21日電
澤倫斯基和日本首相岸田文雄一同赴原爆慰靈碑獻花。(美聯社)
澤倫斯基和日本首相岸田文雄一同赴原爆慰靈碑獻花。(美聯社)

七大工業國集團（G7）高峰會今天閉幕，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）參與最後一天議程並於今晚召開記者會。他表示，參訪廣島原爆紀念館時見到一張名為「死者人影」的照片感觸很深。他說，現在巴赫姆特（Bakhmut）和從照片看到的原爆後的廣島很類似。

澤倫斯基與日本首相岸田文雄傍晚一同到位於廣島和平紀念公園的和平紀念資料館（原爆資料館）參訪約40分鐘，之後到和平紀念公園內的原爆罹難者慰靈碑前獻花並合影。兩人隨後在廣島國際會議場舉行會談，這是兩人繼岸田今年3月閃電訪問烏克蘭後再度舉行領袖會談。

會後兩人舉行國際記者會，澤倫斯基一開始表示，有人說他是閃電訪問廣島，其實他是接受岸田文雄邀請而出席峰會。

他表示，觀看原爆資料館內廣島遭原子彈轟炸後的慘狀，就彷彿是遭俄羅斯炸彈和大砲攻擊後變成一片廢墟的烏克蘭城鎮。他強調，人類的歷史絕對不能有戰爭。

澤倫斯基又說，他看到原爆資料館內有一張照片是原子彈爆炸後發出的熱波導致人瞬間被汽化，留下「死者人影」。他認為，俄羅斯總統普亭並非想統治烏克蘭人，而是想把烏克蘭人變成「死者人影」。

所謂「死者人影」是1945年8月6日美軍投擲的原子彈在廣島市中心上空炸開後，熱波將坐在住友銀行廣島支店入口前的人瞬間變成人影的痕跡。

有關烏克蘭東部城市巴赫姆特的情勢，澤倫斯基表示，現在巴赫姆特和從照片看到的原爆後的廣島很類似，一片死寂，所有的建築物遭摧毀。想到廣島原爆後以及現在烏克蘭遭俄軍侵略後有很多孩童受難的情況，他很感嘆的問：「為何人可以對孩童做出那麼殘忍的事？」

他說，現在廣島已經重建了，自己夢想烏克蘭遭戰火侵襲的城鎮也能早日重建。如果廣島的昔日和今日能做一比較，他相信巴赫姆特有一天也能重建。

澤倫斯基和日本首相岸田文雄一同赴原爆慰靈碑獻花。(美聯社)
澤倫斯基和日本首相岸田文雄一同赴原爆慰靈碑獻花。(美聯社)

烏克蘭 澤倫斯基 岸田文雄

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