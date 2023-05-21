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匈牙利要擋歐盟軍援烏 土總統反對制裁俄

編譯中心／綜合20日電
匈牙利外交部長西亞爾托（Péter Szijjártó）。（歐新社）
匈牙利外交部長西亞爾托（Péter Szijjártó）。（歐新社）

G7高峰會上，西方國家在制裁俄羅斯議題上展現團結，然而歐盟成員之一的匈牙利卻傳出不同聲音。匈牙利外交部長西亞爾托（Péter Szijjártó）宣稱，該國將會阻擋歐盟成員國下一波提供給「歐洲和平機制」（European Peace Facility）的5億歐元（約5.4億元）基金，該項基金用於為烏克蘭提供軍事援助。

西亞爾托表示，除非烏克蘭將匈牙利的「OTP銀行」排除在烏國所列的「戰爭資助者」名單之外，否則將阻擋該項經費。西亞爾托也批評歐盟最新對俄羅斯的制裁計畫「完全違反常識」，並稱先前的制裁措施都已失敗。

據英國衛報，西亞爾托在18日聲稱，根據匈牙利政府於網站發布的報告，歐盟先前10項對俄羅斯的制裁都屬失敗。報導並引述歐盟外交人士表示，匈牙利由於「OTP銀行」爭議，已威脅要否決第11波制裁方案，不過過去匈牙利也已曾多次揚言威脅，但最後皆沒有實行。

匈牙利當局的發言和廣島G7高峰會上，各國在對俄議題上的團結氣氛背道而馳，其中美國和英國已宣布進一步制裁俄羅斯。

匈牙利表示，有意阻擋歐盟「歐洲和平機制」最新一波經費的原因，為該項計畫旨在加強歐洲的全球安全性，而非供烏克蘭專用。

此外，土耳其總統厄多安於總統大選第二輪決選前夕接受美媒專訪，重申與俄國的關係正面，土耳其還沒到要像西方那樣制裁俄國的地步。他也為自己的經濟路線辯護，堅持低利率可壓低通膨。

俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭以來，厄多安成為重要的權力掮客，在俄烏間採取平衡外交。他也幫助促成烏克蘭黑海穀物協議，讓因戰爭未能出口的數百萬噸小麥得以輸出，避免全球糧食危機。

今年稍早，普亭免除了土耳其必須向俄羅斯支付的天然氣費用。一般人認為，這有助擴大厄多安競選連任的贏面。

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