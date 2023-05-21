澤倫斯基到廣島 同一天…普亭恭賀傭兵攻下巴赫姆特
烏克蘭總統澤倫斯基20日下午搭法國政府飛機抵達日本的廣島機場，但衛報同一天引述路透報導指出，俄羅斯瓦格納傭兵團負責人普里格津（Yevgeny Prigozhin）20日宣稱完全控制了烏東城市巴赫姆特（Bakhmut），俄國國防部20日也發聲明表示完全攻下巴赫姆特，若屬實將代表俄軍10個多月來的首次重大勝利。
巴赫姆特在蘇聯時代稱為阿爾喬莫夫斯克（Artyomovsk)，俄國迄今仍用此舊名。俄國國防部的聲明只有一行，表示「在(俄軍)南方集群的砲兵和空中支援下，瓦格納攻擊部隊的攻勢已完成解放阿爾喬莫夫斯克(巴赫姆特)」。
烏克蘭稍早否認普里格津的說法，但尚未回應俄國國防部的聲明。
俄國各大新聞社報導，俄國總統普亭恭賀奪下巴赫姆特，表示將表揚有功人員。塔斯社引述克里姆林宮的聲明說，「普亭恭賀瓦格納攻擊部隊，以及提供他們支援和掩護的俄軍所有單位，完成解放阿爾喬莫夫斯克(巴赫姆特)的任務」。
在過去一周，烏軍屢傳捷報，在巴赫姆特北側和南側獲得近6個月來的最快速進展。
普里格津表示，他的軍隊將在5天內撤出巴赫姆特，將這個已成廢墟的城市交給俄國正規軍。
在20日稍早發布的影片中，普里格津穿著野戰服，在一排戰士前宣布：「今天中午12點，已完全拿下巴赫姆特。我們完全拿下整座城市。」
烏克蘭軍方發言人稍早告訴路透：「這不是事實，我軍仍在巴赫姆特作戰」。
去年2月底入侵烏克蘭以來，俄軍表現因初期吃鱉而受西方媒體貶抑，但倫敦權威智庫的軍事分析家認為，俄軍經歷陡峭學習曲線後已更有組織、協同性，且更精於防禦。
美國CNBC新聞網報導，皇家聯合軍事研究所（RUSI）的陸戰專家沃特林（Jack Watling）與雷諾茲（Nick Reynolds）在他們最新報告「俄國侵烏第2年的戰術」（Russian Tactics in the Second Year of its Invasion of Ukraine）裡說：「隨烏克蘭準備反攻作戰，他們的部隊面臨重大戰術挑戰。」
雷諾茲告訴CNBC，儘管俄國去年開戰之初犯下重大戰略和作戰失誤而失去一些最好的單位和設備，自己搞砸陷入不利，「但經過調整，許多系統和他們的協同方式已比去年運作得更順暢。現處於守勢的事實讓他們統整武裝使用上，比發起協同攻擊時容易的多，表現（某種程度看）也更接近戰前外界對他們的預期。」
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