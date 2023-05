澤倫斯基到廣島 同一天…普亭恭賀傭兵攻下巴赫姆特

俄羅斯瓦格納傭兵團負責人普里格津(前)20日宣稱完全控制了烏東城市巴赫姆特。(美聯社)

烏克蘭 總統澤倫斯基20日下午搭法國政府飛機抵達日本的廣島機場,但衛報同一天引述路透報導指出,俄羅斯瓦格納傭兵團負責人普里格津(Yevgeny Prigozhin)20日宣稱完全控制了烏東城市巴赫姆特(Bakhmut),俄國國防部 20日也發聲明表示完全攻下巴赫姆特,若屬實將代表俄軍10個多月來的首次重大勝利。

巴赫姆特在蘇聯時代稱為阿爾喬莫夫斯克(Artyomovsk),俄國迄今仍用此舊名。俄國國防部的聲明只有一行,表示「在(俄軍)南方集群的砲兵和空中支援下,瓦格納攻擊部隊的攻勢已完成解放阿爾喬莫夫斯克(巴赫姆特)」。

烏克蘭稍早否認普里格津的說法,但尚未回應俄國國防部的聲明。

俄國各大新聞社報導,俄國總統普亭恭賀奪下巴赫姆特,表示將表揚有功人員。塔斯社引述克里姆林宮的聲明說,「普亭恭賀瓦格納攻擊部隊,以及提供他們支援和掩護的俄軍所有單位,完成解放阿爾喬莫夫斯克(巴赫姆特)的任務」。

在過去一周,烏軍屢傳捷報,在巴赫姆特北側和南側獲得近6個月來的最快速進展。

普里格津表示,他的軍隊將在5天內撤出巴赫姆特,將這個已成廢墟的城市交給俄國正規軍。

在20日稍早發布的影片中,普里格津穿著野戰服,在一排戰士前宣布:「今天中午12點,已完全拿下巴赫姆特。我們完全拿下整座城市。」

烏克蘭軍方發言人稍早告訴路透:「這不是事實,我軍仍在巴赫姆特作戰」。

去年2月底入侵烏克蘭以來,俄軍表現因初期吃鱉而受西方媒體貶抑,但倫敦權威智庫的軍事分析家認為,俄軍經歷陡峭學習曲線後已更有組織、協同性,且更精於防禦。

美國CNBC新聞網報導,皇家聯合軍事研究所(RUSI)的陸戰專家沃特林(Jack Watling)與雷諾茲(Nick Reynolds)在他們最新報告「俄國侵烏第2年的戰術」(Russian Tactics in the Second Year of its Invasion of Ukraine)裡說:「隨烏克蘭準備反攻作戰,他們的部隊面臨重大戰術挑戰。」