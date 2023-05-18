CNN：美向盟友發出信號 不會阻止向烏克蘭出口F-16戰機

消息人士稱，拜登政府最近幾周向歐洲盟友發出信號稱將允許他們向烏克蘭出口F-16戰鬥機，因為白宮面臨來自國會議員和盟友越來越大的壓力。（路透）

消息人士稱，拜登政府最近幾周向歐洲盟友發出信號稱將允許他們向烏克蘭 出口F-16戰鬥機，因為白宮面臨來自國會議員和盟友越來越大的壓力。

CNN報導，消息人士表示目前政府官員對是否有盟友提出正式出口F-16的請求不知情，且通常負責批准此類第三方轉讓文書工作的國務院官員也沒有被告知。

歐洲少數國家能供應美國製造的F-16戰鬥機，以荷蘭為例，該國已表示願意將其中部分出口至烏克蘭，但由於其中涉及的美國技術，因此必須批准第三方轉讓。儘管美國至今仍不願向基輔當局派遣任何F-16戰鬥機，但美國官員透露如果盟國決定向烏克蘭出口噴氣式戰機，政府便會準備批准。

美國國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）拒絕就美國向烏克蘭派遣F-16戰鬥機的可能性發表具體評論。官員們表示預計這項議題將成為7月在立陶宛舉行的下一屆北約峰會的辯論主題。

此外，部分國會人員爭辯稱「先進的戰鬥機將使烏克蘭更容易瞄準俄國 戰機，且不必花費昂貴的愛國者飛彈來攔截彈道飛彈」，然而其他美國官員對這一論點持懷疑態度，並指出俄國擁有的防空系統可以輕鬆擊落F-16戰機，並強調「正是出於這個原因，烏克蘭至今才未能用現有戰機執行任務」。

儘管如此，基輔當局仍相信在足夠的公眾壓力下，烏克蘭最終仍可獲得曾被西方國家排除在外地的軍武，包括多管發射火箭系統（HIMARS）和M1艾布蘭戰車（M1 Abrams）最終都列入援助清單。

另一個懸而未決的問題是烏克蘭飛行員將在哪裡受訓，英國 首相蘇納克（Rishi Sunak）的發言人本周稍早表示「英國和荷蘭正尋求組建一個國際聯盟，不僅要為烏克蘭採購噴氣式戰機，還要為烏克蘭飛行員訓練」。