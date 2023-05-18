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鄰居就是賣國賊？ 烏克蘭通報逾5千件通敵案

中央社烏克蘭赫松17日綜合外電報導
戰爭開打以來，烏克蘭已有超過5000件通敵案被移送法院。()
戰爭開打以來，烏克蘭已有超過5000件通敵案被移送法院。()

曾是俄占區的烏克蘭南部港市赫松街頭瀰漫恐懼與懷疑氣氛。據檢方資料，當地有百餘件通敵案被移送法院，全國各地更有5000多件類似刑案，但這恐怕只是冰山一角。

赫松（Kherson）曾遭俄軍占領8個多月。該市於去年11月被烏軍收復，目前是俄羅斯冷血轟炸的目標。

由於赫松市曾是俄國勢力範圍，如今，就連左鄰右舍都難以互相信任，叛徒也可能無處不在。

赫松市74歲婦人哈拉斯（Valentyna Haras）住家院子的牆上滿是紅漆寫下的塗鴉，指她是親俄分子，她則大聲喊冤，稱自己絕非叛徒。

哈拉斯隨後接受警方調查，也並未被逮捕或遭控犯罪。她說，她不明白自己為什麼會被貼上通敵的標籤，且當俄羅斯人被趕走時，她還很高興。

她的鄰居涅齊維羅娃（Iryna Nechevilova）則有不同看法：「哈拉斯公開支持俄羅斯人，到處宣揚俄羅斯有多好，還說她在烏克蘭統治下感覺很糟糕。」

路透無法獨立核實兩造說法。

據烏克蘭檢察總長辦公室網站，全國各地共通報5300多起通敵案件。目前尚不清楚這些案件進展到什麼階段，檢察總長辦公室也未立即回覆路透社的詢問。

赫松地區第一副檢察官卡爾梅科夫（Serhiy Kalmykov）表示，自赫松被俄軍占領以來，有152件通敵刑事案被提至法院，當中涉案的有162人，包括地方議員、警察、醫生、商人和居民。

卡爾梅科夫告訴路透，截至目前，首批審理案件中有14人已被判有罪，其中包括一些鼓勵當地居民參與去年入俄公投的人。

當地官員也說，受到戰爭影響，赫松已沒有正常運作的法院，庭審必須移至他地舉行，因此拖慢審判進程。

事實上，烏克蘭目前所見到的案例很可能只是冰山一角。烏克蘭安全局（SBU）的赫松地區發言人指出，該組織已發現當地有1147人曾參與辦理入俄公投等敵方事務。

烏克蘭 俄羅斯 公投

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