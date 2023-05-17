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俄3名極音速飛彈科學家遭控「嚴重叛國罪」 俄科學界反彈

編譯張君堯／即時報導
克里姆林宮17日表示3名從事極音速飛彈技術研究的俄羅斯學者面臨「非常嚴重的叛國罪指控」，而這項調查已在俄羅斯科學界引起恐慌。（美聯社）
克里姆林宮17日表示3名從事極音速飛彈技術研究的俄羅斯學者面臨「非常嚴重的叛國罪指控」，而這項調查已在俄羅斯科學界引起恐慌。（美聯社）

克里姆林宮17日表示3名從事極音速飛彈技術研究的俄羅斯學者面臨「非常嚴重的叛國罪指控」，而這項調查已在俄羅斯科學界引起恐慌。

路透報導，上述3名學者分別為馬斯洛夫（Anatoly Maslov）、希普柳克（Alexander Shiplyuk）和茲維金采夫（Valery Zvegintsev），其同事在15日發表的一封公開信中堅稱3人的清白，更認為這會對俄國科學界造成嚴重損害，並強調「我們知道他們每個人都是愛國者和體面的人，他們沒有能力做調查當局懷疑他們做的事」。

這封公開信中還提到「科學家們在國際論壇上展示的資料已經過反覆檢查，以確保它們不含受限的資訊」，並表示這樣的案例表明「任何文章或報告都可能導致叛國罪的指控，在這種情況下我們不僅擔心同事命運，更不知道要如何繼續做好我們的工作」。

據悉，馬斯洛夫和希普柳克2012年曾在法國都爾（Tours）的一場研討會上展示極超音速飛彈設計實驗的結果，被指控3人2016年皆為「俄羅斯ITAM空氣動力學研究極超音速短期設施」一書章節的作者。

公開信中也指出「此類案件對年輕俄羅斯科學家產生寒蟬效應」，稱「最優秀的學生拒絕與我們一起工作，我們最優秀的年輕人正離開科學領域，許多對於為未來航空技術奠定基礎至關重要的研究領域正在關閉」。

針對此事，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示自己得知有這封公開信，但補充說「此案是屬於安全部門的事務」，並稱「這是非常嚴重的指控」。

俄羅斯 極音速飛彈 俄國

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