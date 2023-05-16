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國際能源總署：俄油4月出口創俄烏戰爭後新高

中央社巴黎16日綜合外電報導
俄羅斯4月石油出口增長至入侵烏克蘭以來的最高水準。(路透)
俄羅斯4月石油出口增長至入侵烏克蘭以來的最高水準。(路透)

國際能源總署（IEA）今天指出，儘管受到西方制裁，俄羅斯4月石油出口仍增長至入侵烏克蘭以來的最高水準，增多17億美元的收入。

法新社報導，總部位於巴黎的IEA表示俄國上月出口量日增5萬桶達830萬桶，研判莫斯科並未完全兌現他們所揚言的大幅減產。

IEA在本月的石油市場報告中表示，實際上「俄羅斯可能正在增產，以彌補收入損失」。

俄國4月份的石油出口收入增加17億來到150億美元。然而這個數字較2022年同月下降27%。IEA還說，俄羅斯石油和天然氣產業的稅收較去年同期銳減64%。

七大工業國集團（G7）和澳洲已與歐盟協調，針對俄羅斯石油產品和原油設定價格上限，以壓縮俄國侵烏戰爭的主要資金來源。歐盟還對俄國關鍵的石油出口實施禁運。

莫斯科則揚言將斷供遵照西方實施價格上限的國家和公司。

莫斯科宣布每天減產50萬桶，而包括沙烏地阿拉伯在內的石油輸出國家組織與結盟油國（OPEC+）也同意減產。

IEA表示，4月的俄羅斯原油產量「大致穩定」維持在每日960萬桶，5月俄國必須每日再減產30萬桶，才能讓減產達標。

IEA指出，中國和印度佔俄油出口目的地近80%。

隨中國結束近3年來的防疫封控措施，預計也將提振今年的全球石油需求。IEA已將2023年全球石油需求增長預測上調至平均1.02億桶/日。

根據IEA的報告，「中國的需求復甦持續超出預期，該國在3月創下1600萬桶/日的歷史新高。」

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