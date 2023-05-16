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烏克蘭第一夫人會尹錫悅 籲提供非致命軍援

中央社首爾16日專電
烏克蘭第一夫人歐倫娜‧澤倫斯基(左)在首爾與韓國總統尹錫悅會面。(美聯社)
烏克蘭第一夫人歐倫娜‧澤倫斯基(左)在首爾與韓國總統尹錫悅會面。(美聯社)

烏克蘭第一夫人歐倫娜‧澤倫斯基（Olena Zelenska）今天在首爾與韓國總統尹錫悅會面，她除了感謝韓國至今對烏克蘭的協助，也提出希望韓方援助探測及清除地雷的設備、救護車等非殺傷性軍事設備，但未要求支援殺傷性武器。

烏克蘭總統澤倫斯基的夫人歐倫娜這次以總統特使身分訪韓，今天下午與尹錫悅會面時當面表達對韓國至今的支持與援助，「希望今後韓國持續在可能的範圍內擴大對烏克蘭的支援」，並明確指出希望韓方提供地雷掃除設備、緊急救護車輛等非殺傷性軍事設備，也呼籲韓國企業多多參與烏克蘭重建工作。

尹錫悅則強調，韓國政府在任何情況下都不會容忍對無辜生命使用武力或採取非人道行為的做法，尤其是針對女性及兒童；他也對澤倫斯基夫婦至今為烏克蘭爭取國際援助的努力給予高度評價，承諾將與北大西洋公約組織（NATO）及國際社會緊密合作，積極支援烏克蘭。

根據韓國總統辦公室官員轉述，歐倫娜在這次會面中未要求韓方援助殺傷性武器，並表示「澤倫斯基女士很清楚韓方在提供軍事援助上的困難」。韓國政府至今保持對烏克蘭提供人道協助、但不提供殺傷性武器的立場，尹錫悅先前接受訪問時曾表示就烏克蘭局勢「考慮各種不同選項」，引發是否提供殺傷性武器的爭議。

歐倫娜接受韓聯社書面訪問時，對是否會邀請尹錫悅訪烏的提問表示，「當然，烏克蘭隨時都歡迎朋友們的蒞臨」；對此，官員稱歐倫娜似乎未在會中提及此事，但若日後透過非官方管道收到邀請，韓方將視情況回應。

歐倫娜會後也與尹錫悅夫人金建希另行會面，談論烏克蘭文化財產保存及動物環境保護的各種做法，以及戰爭下的兒童教育、照護與參戰軍人的復健、心理治療等議題。

烏克蘭 澤倫斯基 北大西洋公約組織

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