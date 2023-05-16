真假？俄羅斯宣稱用極音速飛彈 摧毀美製愛國者防空系統
天空新聞台與衛報16日在俄烏戰爭即時更新報導，俄羅斯聲稱在徹夜空襲烏克蘭首都基輔期間，使用極音速「匕首」（Kinzhal）飛彈，摧毀了一座美製的愛國者地對空防禦系統。
俄羅斯今天凌晨從陸海空對基輔發動了數波攻擊，導致三人受傷。俄羅斯國防部表示，還對烏軍部隊、彈藥跟儲存設施進行了「高精度」攻擊，並指「目標完成」。
稍早影像顯示，烏克蘭消防隊在基輔一處停車場撲滅火勢。市長指出，墜落的殘骸讓多輛汽車起火，有一棟建築物受損。烏軍同時宣稱擊落了18枚俄羅斯飛彈，其中包括6枚「匕首」飛彈的一次齊射。
US-made Patriot missiles destroyed in hypersonic strike – Moscow— RT (@RT_com) May 16, 2023
The air defense system was hit by a Kinzhal projectile in Kiev, the Defense Ministry in Moscow has saidhttps://t.co/rXlUsKS0Xj pic.twitter.com/DAuL0JF0tl
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