真假？俄羅斯宣稱用極音速飛彈 摧毀美製愛國者防空系統

天空新聞台16日報導，俄羅斯聲稱在徹夜空襲烏克蘭首都基輔期間，使用一枚極音速「匕首」飛彈摧毀美製的愛國者地對空防禦系統。資料照片。（美聯社）

天空新聞台與衛報16日在俄烏戰爭即時更新報導，俄羅斯 聲稱在徹夜空襲烏克蘭 首都基輔期間，使用極音速「匕首」（Kinzhal）飛彈，摧毀了一座美製的愛國者地對空防禦系統。

俄羅斯今天凌晨從陸海空對基輔發動了數波攻擊，導致三人受傷。俄羅斯國防部 表示，還對烏軍部隊、彈藥跟儲存設施進行了「高精度」攻擊，並指「目標完成」。

稍早影像顯示，烏克蘭消防隊在基輔一處停車場撲滅火勢。市長指出，墜落的殘骸讓多輛汽車起火，有一棟建築物受損。烏軍同時宣稱擊落了18枚俄羅斯飛彈，其中包括6枚「匕首」飛彈的一次齊射。