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澤倫斯基會晤蘇納克 英擴大援烏 促各國提供F16

編譯陳韻涵、陳曉慈／綜合報導
烏克蘭總統澤倫斯基（右）15日早上飛抵英國，與首相蘇納克（左）在倫敦近郊別墅會晤，英方宣布增援烏方防空飛彈、長程打擊無人機。（圖：英國首相府提供）
烏克蘭總統澤倫斯基（右）15日早上飛抵英國，與首相蘇納克（左）在倫敦近郊別墅會晤，英方宣布增援烏方防空飛彈、長程打擊無人機。（圖：英國首相府提供）

烏克蘭總統澤倫斯基訪問德國及法國後，15日轉往英國，會晤首相蘇納克。英方繼上周向烏方軍援長程飛彈後，15日宣布將進一步提供數百枚防空飛彈和無人機系統；雙方會後還表示，擬建立跨國聯盟，協助烏克蘭盡速取得戰機，英國將在其中扮演關鍵角色。

英方並透露，英國持續推動各國協助提供烏克蘭F-16戰機，此軍援涉及跨國供應鏈和使用許可。

據了解，澤連斯基14日與德國總理蕭茲會面後表示，烏克蘭不會攻擊俄羅斯本土，只是在準備反擊收復被非法侵占的領土。

澤倫斯基在訪問羅馬、柏林、巴黎後，15日抵達倫敦與蘇納克會晤，兩人討論如何提供烏克蘭長期安全保障等議題。蘇納克會後指出，英國援烏立場堅定，強調軍事裝備必須輔以足夠訓練。根據英國首相府，英方今夏將開始代訓烏克蘭飛官，另將追加提供數百枚防空飛彈和長程打擊無人機系統，相關軍援將在未來幾個月內運交烏克蘭。

英國首相府表示，蘇納克再次呼籲各國持續提供烏克蘭支援，協助烏克蘭奪回領土。蘇納克本周在冰島和日本將再度推動各國持續軍援烏克蘭。

蘇納克15日向澤倫斯基強調提供「全套支援」的重要性，也就是軍事設備必須輔以足夠訓練，且對烏支援必須軍事、經濟、司法等多管齊下。

據中央社報導，蘇納克與澤倫斯基會晤後表示，雙方擬建立跨國「戰機聯盟」。蘇納克說，英國將在此聯盟扮演關鍵角色。澤倫斯基則說，取得戰機對烏克蘭而言非常重要，因為烏方「尚未取得制空優勢」；根據他的評估，很快就會有關於跨國「戰機聯盟」的重大決策出爐。

英國首相府一名發言人表示，目前還沒有向烏克蘭供應英國武裝部隊使用的「颱風」或F-35戰機的計畫。烏克蘭希望能訓練飛行員操作F-16戰機，而英國正與擁有F-16戰機的國家進行協調。

另外，基輔當局14日表示，烏克蘭軍隊已攻取烏東前線城市巴赫姆特（Bakhmut）市郊超過10個俄羅斯據點。

中央社引述法新社報導，烏克蘭國防部副部長馬利亞爾在社群媒體上說：「今天，我軍已在巴赫姆特南部和北部郊區攻取超過10個敵軍據點，俘虜敵軍多個部隊的士兵。」

烏克蘭宣布收復烏東巴赫姆特超過10個俄羅斯據點，圖為巴赫姆特地區爆炸後揚起濃煙。...
烏克蘭宣布收復烏東巴赫姆特超過10個俄羅斯據點，圖為巴赫姆特地區爆炸後揚起濃煙。（路透）

烏克蘭 英國 澤倫斯基

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