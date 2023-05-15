烏克蘭稱巴赫姆特保衛戰反擊首獲成功 俄軍持續增援

烏克蘭軍方今天表示，近期在烏東前線城鎮巴赫姆特周圍取得進展，是與想進占這個城鎮的俄羅斯軍隊之戰的首次成功反擊。圖為烏軍15日在巴赫姆特附近發射大砲。美聯社

烏克蘭 軍方今天表示，近期在烏東前線城鎮巴赫姆特周圍取得進展，是與想進占這個城鎮的俄羅斯 軍隊之戰的首次成功反擊。當地經歷自俄國 全面入侵以來時間最長、最激烈的戰鬥。

綜合法新社與路透報導，基輔當局也表示，巴赫姆特（Bakhmut）的局勢仍然很艱難，並警告，莫斯科尚未改變奪取這個城市的目標，正向巴赫姆特郊區派遣突擊部隊。

烏東工業城市巴赫姆特曾擁有7萬名居民，但在經歷數月的激烈戰鬥後，已被徹底摧毀，成為俄羅斯入侵行動的中心。

烏軍上周表示，經過數月的激戰，已開始將巴赫姆特和周邊地區的俄軍逼退，莫斯科也承認在城北的部隊已經退卻。

烏克蘭地面部隊指揮官瑟爾斯基上將（Oleksandr Syrskyi）在Telegram發表聲明表示：「我們的軍隊沿著巴赫姆特方向推進，是防禦巴赫姆特的攻勢第一次成功。」

瑟爾斯基表示：「過去幾天表明，即使在極度艱難的情況下，我們也能夠推進並摧毀敵人。」他提到：「我們用比敵人更少的資源戰鬥，與此同時，我們還能破壞他們的計畫。」

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）先前聲稱，俄羅斯正規軍逃離巴赫姆特的側翼，使他在城鎮中心的部隊暴露於險境。瓦格納集團正在領導俄軍對巴赫姆特的攻勢。

基輔預計在不久後展開大規模反攻，試圖奪回被俄國佔據的領土，但烏國官員表示，在巴赫姆特取得的成果不代表更廣泛的反攻已經開始。

烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）表示，巴赫姆特及周邊的激烈戰鬥仍在繼續，那裡「一切」都很困難。

馬里亞爾在Telegram上寫道：「俄國人還沒有改變他們的目標。他們正在派遣突擊部隊到巴赫姆特郊區。」

路透無法獨立證實戰況報導。

近15個月前莫斯科全面入侵烏克蘭，巴赫姆特自此被視為俄國攻擊其他城市的墊腳石。基輔曾表示，保持巴赫姆特的防禦能讓軍隊準備好預期的反攻。