我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

信用緊縮害的 美國一天內至少7家企業聲請破產保護

德州和統會長梁成運 遭中國以間諜罪判無期徒刑

蘇納克：英國將主導跨國聯盟 協助烏克蘭取得戰機

中央社倫敦15日專電
烏克蘭總統澤倫斯基(中)與英國首相蘇納克(右)會面交談。(Getty Images)
烏克蘭總統澤倫斯基(中)與英國首相蘇納克(右)會面交談。(Getty Images)

烏克蘭總統澤倫斯基今天閃電訪問英國，與首相蘇納克會談。雙方會後表示，擬建立跨國聯盟，協助烏克蘭儘速取得戰機，英國將在其中扮演關鍵角色。

➤➤➤意外訪英 澤倫斯基發推：我將與英國首相蘇納克會面 進行實質協商

在雙方事先嚴格保密的情況下，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）早上飛抵英國，與蘇納克（Rishi Sunak）在倫敦近郊的首相鄉間別墅會晤。澤倫斯基是蘇納克去年10月上任以來，首位在首相鄉間別墅接待的外國領導人。蘇納克今天說，這是第一次，且絕對不會是最後一次。

烏克蘭總統澤倫斯基(左)與英國首相蘇納克擁抱。(歐新社)
烏克蘭總統澤倫斯基(左)與英國首相蘇納克擁抱。(歐新社)

英國率先向烏克蘭供應西方主戰坦克（MTB）、長程飛彈，今年2月曾率先宣布將訓練烏克蘭飛官操作「北大西洋公約組織」（NATO）規格戰機。首相府今天稍早宣布，將為烏克蘭飛行員在英國境內設立「飛行學校」，訓練他們駕馭「不同機種」，預定今年夏天展開飛行實務課程。

各界關注英國是否將率先向烏克蘭提供戰機。烏克蘭偏好在國際間較為普遍的F-16戰機，但F-16不是英國武裝部隊現役機種。

英國軍方曾在2月指出，部分即將赴英受訓的烏克蘭飛官過去已透過美、烏合作計畫取得操作F-16戰機的經驗，英方提供的訓練用機則將包括「颱風」（Typhoon）戰機，但無論是協助其他國家援贈烏克蘭F-16，或由英方主導提供「颱風」戰機，都牽涉跨國供應鏈和使用許可，並非一蹴可幾。

蘇納克與澤倫斯基會晤後向隨行記者表示，雙方擬建立跨國「戰機聯盟」。蘇納克說，英國將在此聯盟扮演關鍵角色。

蘇納克本周將先後出席在冰島舉行的歐洲理事會（Council of Europe）峰會以及在日本召開的七大工業國集團（G7）峰會。他今天說，屆時將與各國領導人商議向烏克蘭提供戰機。

澤倫斯基則說，取得戰機對烏克蘭而言非常重要，因為烏方「尚未取得制空優勢」。

他透露，根據他的評估，很快就會有關於跨國「戰機聯盟」的重大決策出爐。

首相府一名發言人表示，目前還沒有向烏克蘭供應英國武裝部隊使用的「颱風」或F-35戰機的計畫。烏克蘭希望能訓練飛行員操作F-16戰機，而英國正與擁有F-16戰機的國家進行協調。

發言人指出，蘇納克將持續支援烏克蘭，確保烏克蘭取得公正、長久的正義，包括長期的安全保障。

烏克蘭 英國 澤倫斯基

上一則

氣旋摩卡襲緬甸釀3死 實兌市對外通訊中斷

下一則

白俄總統傳健康惡化 反對派領袖呼籲國民做好準備

延伸閱讀

意外訪英 澤倫斯基發推：我將與英國首相蘇納克會面 進行實質協商

意外訪英 澤倫斯基發推：我將與英國首相蘇納克會面 進行實質協商
澤倫斯基訪德法 馬克宏：烏戰開打 俄國已成中國附庸

澤倫斯基訪德法 馬克宏：烏戰開打 俄國已成中國附庸
一直嚴格保密…俄羅斯罕見承認2指揮官命喪巴赫姆特

一直嚴格保密…俄羅斯罕見承認2指揮官命喪巴赫姆特
澤倫斯基曾密謀攻俄 提議炸油管

澤倫斯基曾密謀攻俄 提議炸油管

熱門新聞

一對亞裔母子的床邊對話感動千萬人。(擷自Breitbart News影片)

「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人

2023-05-14 15:35
一戶人家日前發現一隻身長1.5米的夢幻仙氣白蛇進到家中，村民直呼「這是神蹟」紛紛跑來觀賞，但後來知道真相後全都崩潰了，因為這隻仙氣白蛇其實是劇毒白化眼鏡蛇。 (截自影片)

仙氣白蛇現身家中 村民喊神蹟…專家：怎麼死都不知道

2023-05-10 18:56
英國國王查理三世6日舉行加冕典禮，典禮中一個身穿長袍、頭帶兜帽，彷彿「死神」的黑影悠悠晃過西敏寺門口。(截取自@realjoegreeeen推特影片)

「死神」現蹤英王加冕儀式？ 西敏寺回應

2023-05-07 12:24
英王查理三世6日加冕。（Getty Images）

74歲英王查理若駕崩 新繼承順序為何？網掀熱議

2023-05-06 23:45
泰國前總理塔信么女、國會最大在野黨「為泰黨」總理候選人之一貝東塔。(美聯社)

泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進

2023-05-14 17:03
泰王瓦吉拉隆功與王后素提達6日出席在倫敦西敏寺舉行的英王查理三世加冕大典，素提達拎的Yan Lipao包意外爆紅。（路透）

泰王出席查理三世加冕 王后手提包意外走紅

2023-05-10 13:15

超人氣

更多 >
「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人

「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人
銀行活春宮 男女「激戰」還換姿勢 路人不忍了…衝進去開扁

銀行活春宮 男女「激戰」還換姿勢 路人不忍了…衝進去開扁
德州和統會長梁成運 遭中國以間諜罪判無期徒刑

德州和統會長梁成運 遭中國以間諜罪判無期徒刑
泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進

泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進
厄多安與對手得票率皆未過半 土耳其大選將進入第二輪決選

厄多安與對手得票率皆未過半 土耳其大選將進入第二輪決選