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瓦格納首腦通敵？遭爆「曾想以俄軍情資換烏軍撤退巴赫姆特」

編譯張君堯／即時報導
俄羅斯傭兵集團「瓦格納」領導人普里格津近期與俄羅斯軍方的矛盾愈演愈烈，如今又爆出他曾在今年1月下旬向烏克蘭提出「交換條件」。（路透）
俄羅斯傭兵集團「瓦格納」領導人普里格津近期與俄羅斯軍方的矛盾愈演愈烈，如今又爆出他曾在今年1月下旬向烏克蘭提出「交換條件」。（路透）

俄羅斯傭兵集團「瓦格納」（Wagner Group）領導人普里格津（Yevgeny Prigozhin）近期與俄羅斯軍方的矛盾愈演愈烈，如今又爆出他曾在今年1月下旬向烏克蘭提出「交換條件」。

華盛頓郵報報導，根據一份外洩的美國情報文件，普里格津當時表示「如果烏克蘭指揮官從巴赫姆特（Bakhmut）附近地區撤軍，他將向基輔當局提供俄軍陣地的消息」。據悉，普里格津將這一提議轉達給他在烏克蘭軍事情報局的聯繫人，他在俄烏戰爭期間一直與對方保持秘密聯繫。

這份外洩文件並未明確說明普里格津願意透露哪些俄羅斯部隊陣地，此外，有2名烏克蘭官員也證實普里格津曾多次與烏克蘭情報局（HUR）進行交談，且「不只一次延長對巴赫姆特的提議實現，但仍遭到基輔拒絕」，主因是官員不信任普里格津、認為他的提議可能是虛假的。

戰爭期間與敵方保持某種形式的聯繫並不罕見，文件中還表明基輔當局懷疑克里姆林宮對普里格津與烏克蘭情報部門之間的聯繫知情，一名美國官員也警告稱「華盛頓方面對普里格津的意圖也存在類似疑慮」。

目前克里姆林宮和普里格津皆未對這則外洩情報做出回應。

烏克蘭 俄羅斯 華盛頓郵報

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