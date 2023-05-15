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一直嚴格保密…俄羅斯罕見承認2指揮官命喪巴赫姆特

編譯中心／綜合14日電
俄軍與烏軍在巴赫姆特打成了壕溝戰。(路透)
俄軍與烏軍在巴赫姆特打成了壕溝戰。(路透)

俄羅斯國防部今天說，兩名俄軍指揮官在烏克蘭巴赫姆特附近的戰鬥中喪生。據了解，俄羅斯對在烏克蘭的損失一直嚴格保密。

中央社引述法新社報導，俄軍第4機動步兵旅指揮官馬卡洛夫和一個軍團負責政治工作的副指揮官布羅夫科在烏克蘭東部的戰鬥中喪生。俄羅斯國防部在聲明中說，馬卡洛夫上校在他的旅擊退烏克蘭軍隊在克拉斯涅以南的攻擊時喪生。聲明說：「敵人兩度攻擊被擊退。在擊退第三次攻擊時，旅長受重傷，在從戰場撤離時死亡。」

國防部說，布羅夫科是在俄羅斯軍隊擊退烏軍對其他地方的攻擊時喪命，並且說他「英勇犧牲，身上有多處彈片傷痕」。

莫斯科也提及俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」說，相關「突擊分隊」在空降部隊的支持下，繼續為控制巴赫姆特西部地區而戰。國防部說：「在過去一天裡，敵人多次大規模進攻，想突破我們軍隊在阿特莫夫斯克北邊和南邊的防衛。」阿特莫夫斯克是巴赫姆特的俄文名稱。

另外，進入5月中旬，烏克蘭春季攻勢卻遲遲未見。烏克蘭總統澤倫斯基坦承，由於俄軍在部分戰線的火力仍然兇猛，評估情勢後，春季攻勢已被推遲，用更多的時間，獲得更多的西方武器。

澤倫斯基在接受英國廣播公司BBC等西方媒體採訪時表示，如果進攻開始時，烏克蘭卻沒有獲得計畫中的武器系統，烏克蘭的傷亡人數將會過高。

烏克蘭長期以來一直表示，他們需要遠程火箭炮來打擊前線之後的俄羅斯目標。比如可以用海馬斯發射的陸軍戰術飛彈(ATACMS)，但是美國拒絕提供烏克蘭。

所幸，英國正在向烏克蘭提供射程超過 270公里的風暴影巡弋飛彈，算是補上這個要求。

烏克蘭 俄羅斯 國防部

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