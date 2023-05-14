俄烏開戰後澤倫斯基首訪柏林 讚德國是真朋友

烏克蘭總統澤倫斯基(左)與德國總理蕭茲握手。(Getty Images)

烏克蘭 總統澤倫斯基 今天表示，基輔及其西方盟邦最快今年就可以讓俄羅斯在烏克蘭的敗戰局面「無法逆轉」，他也趁訪問柏林期間表達感謝，形容德國 是「真正的朋友」。

綜合路透社與法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）此行在軍援方面大有斬獲。德國政府昨天宣布提供烏克蘭27億歐元（約29.4億美元）的軍事援助。這是俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭後，德國提出的最大型軍援方案。

澤倫斯基在德國總統官邸的訪賓留言簿寫道：「在烏克蘭現代史上最具挑戰性的時刻，德國證明自身是我國真正的朋友和可靠盟邦，堅決地跟奮力捍衛自由和民主價值的烏克蘭人民站在一起。」

他也就柏林當局的「強力支援」向德國總理蕭茲（Olaf Scholz）表達謝意，表示軍援方案中的一切「將大幅強化我國防禦」。

他說：「現在是時候讓我們決定在今年結束這場戰爭。今年我們可以使侵略者的敗戰局面無法逆轉。」

蕭茲跟澤倫斯基召開聯合記者會，他強調德國承諾有必要時就會繼續支援烏克蘭。但被問到兩國先前關係緊張的問題時，蕭茲置之不理，他也迴避另一個關於基輔當局希望加入北大西洋公約組織（NATO）的問題。

作為歐洲最大經濟體的德國在俄烏戰爭初期，被部分人士批評因應態度猶豫不決，隨後已搖身一變，成為烏克蘭最大的金援和軍援國之一。

烏克蘭預計未來幾週內就會發動大規模反攻，試圖從俄軍手中收復東部和南部的大片領土。

此行是俄羅斯發動入侵後，澤倫斯基第一次訪問德國，他說道，基輔準備好討論由其他國家提出的外部和平倡議，但這類提案應該以烏克蘭的立場及其和平計畫作為基礎。

身著招牌卡其色作戰褲和黑色運動衫的澤倫斯基說：「這場戰爭發生在我國領土，所以任何和平計畫都將以烏克蘭的提案為基礎。」

基輔當局已排除割讓任何領土給俄羅斯的想法，還說要收復每一寸領土。俄羅斯於2014年併吞克里米亞半島，去年又占領另外4個烏克蘭地區的部分領土。

蕭茲說：「烏克蘭準備好迎來和平，但烏方要求這樣做的意思不能是凍結這場戰爭，或是由俄國決定和平形式。烏克蘭的要求正當並獲得我方支持。」

澤倫斯基還說，他會敦促蕭茲支持讓烏克蘭獲得戰機，但他並未明說是否直接向德國要戰機。

澤倫斯基今天稍晚將在蕭茲陪同下，前往德國西部的亞琛（Aachen），這座城市將頒發表彰促進歐洲團結的查里曼獎（Charlemagne Prize）給他與烏克蘭人民。

歐盟（EU）執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）與波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）也將參加在亞琛的頒獎儀式，讓澤倫斯基有機會在16日歐盟峰會及日本廣島七大工業國集團（G7）峰會前，跟他們當面對話。