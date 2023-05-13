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澤倫斯基會晤教宗方濟各 討論烏克蘭人道需求

中央社梵蒂岡13日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基(右)會晤天主教教宗方濟各。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基(右)會晤天主教教宗方濟各。(美聯社)

烏克蘭總統澤倫斯基今天在梵蒂岡會晤天主教教宗方濟各，雙方就協助衝突「無辜受害者」的必要性進行了討論。

路透報導，這是俄烏戰爭爆發以來，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）首次訪問羅馬。他與教宗交談了40分鐘，並致贈一件烏克蘭士兵使用過、後來畫上聖母像的防彈背心給教宗。

影片來源：YouTube ROME REPORTS in English

另據法新社報導，據梵蒂岡在兩人會後發布的聲明，他們討論了「戰爭造成的烏克蘭人道主義和政治局勢」相關問題，但聲明並未直接點名俄羅斯。

聲明還稱，「雙方一致同意，需要持續展開人道主義行動，以支持民眾。教宗特別強調，目前迫切需要對最脆弱的人們與衝突的無辜受害者提供人道援助。」

澤倫斯基也在社群媒體發文指出，「我非常感謝教宗對數以百萬計烏克蘭人悲劇的關心」。他也說，雙方討論到被送到俄羅斯的「數萬名兒童」的命運。

上月，烏國總理什米加爾（Denys Shmyhal）獲方濟各接見，與教宗商討澤倫斯基所提的和平計畫，邀請教宗親自訪問基輔，並請求他協助送回被強行帶往俄國的兒童。

澤倫斯基今天會晤教宗前，先在羅馬會見義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）及總理梅洛尼（Giorgia Meloni），明天澤倫斯基將轉往柏林訪問。

馬達雷拉及梅洛尼都重申，義大利將在短期及長期內提供烏克蘭軍事、財務、人道及重建援助方面的全力支持。

教宗 澤倫斯基 烏克蘭

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