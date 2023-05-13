毗鄰俄烏邊境 俄一直升機疑遭擊落、另有一轟炸機墜毀

俄羅斯社群媒體13日出現的影片顯示，有架直升機顯然在毗鄰烏克蘭的布良斯克州上空遭到擊落。另根據俄媒報導與影片，一架SU-34戰鬥轟炸機同樣墜毀在布良斯克州墜毀。(擷自社群影片)

路透報導，俄羅斯社群媒體 13日出現的影片顯示，有架直升機似乎在毗鄰烏克蘭 的布良斯克州（Bryansk）上空遭到擊落。另根據俄媒報導與影片，一架SU-34戰鬥轟炸機同樣墜毀在布良斯克州墜毀。

影片來源：YouTube

根據塔斯社短訊，緊急勤務部門的消息人士告知一架直升機在布良斯克州著火墜毀，「一架直升機在克林齊市（Klintsy）墜毀，「根據初步數據，原因是引擎起火。直升機的殘骸此刻已經尋獲，由於事故引發了火災，很快就被撲滅了」，並指有2人死亡。

克林齊市距離俄烏邊境約40公里，但社群媒體「紙飛機」的俄羅斯挺戰頻道「Voyenniy Osvedomitel」貼出的影片顯示，一架直升機在高空爆炸後偏離航線，接著陷入火海與墜向地面，有網友評論指出，這架俄製Mi-8運輸直升機被飛彈擊落了，頻道管理員發布的其他影像則可見到殘骸落在農田裡面。

塔斯社另一條短訊同樣是緊急勤務部門消息人士告知，一架SU-34戰鬥轟炸機也是在當天墜毀於布良斯克州，地點「距離烏克蘭邊境不遠」，「紙飛機」上則流傳著據稱是該架SU-34拖著黑煙往下墜的影像。

影片來源：YouTube

俄羅斯媒體稍早引述俄羅斯國防部消息報導，一架Mi-28軍用直升機12日下午墜毀在克里米亞半島北部占科伊（Dzhankoi）地區，機上兩名俄國飛行員喪生。