我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄一直升機疑遭擊落、另有一轟炸機墜毀

傳400中客滯留不回 業者：義國簽證耗時 成行不多

毗鄰俄烏邊境 俄一直升機疑遭擊落、另有一轟炸機墜毀

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯社群媒體13日出現的影片顯示，有架直升機顯然在毗鄰烏克蘭的布良斯克州上空遭到擊落。另根據俄媒報導與影片，一架SU-34戰鬥轟炸機同樣墜毀在布良斯克州墜毀。(擷自社群影片)
俄羅斯社群媒體13日出現的影片顯示，有架直升機顯然在毗鄰烏克蘭的布良斯克州上空遭到擊落。另根據俄媒報導與影片，一架SU-34戰鬥轟炸機同樣墜毀在布良斯克州墜毀。(擷自社群影片)

路透報導，俄羅斯社群媒體13日出現的影片顯示，有架直升機似乎在毗鄰烏克蘭的布良斯克州（Bryansk）上空遭到擊落。另根據俄媒報導與影片，一架SU-34戰鬥轟炸機同樣墜毀在布良斯克州墜毀。

影片來源：YouTube

根據塔斯社短訊，緊急勤務部門的消息人士告知一架直升機在布良斯克州著火墜毀，「一架直升機在克林齊市（Klintsy）墜毀，「根據初步數據，原因是引擎起火。直升機的殘骸此刻已經尋獲，由於事故引發了火災，很快就被撲滅了」，並指有2人死亡。

克林齊市距離俄烏邊境約40公里，但社群媒體「紙飛機」的俄羅斯挺戰頻道「Voyenniy Osvedomitel」貼出的影片顯示，一架直升機在高空爆炸後偏離航線，接著陷入火海與墜向地面，有網友評論指出，這架俄製Mi-8運輸直升機被飛彈擊落了，頻道管理員發布的其他影像則可見到殘骸落在農田裡面。

塔斯社另一條短訊同樣是緊急勤務部門消息人士告知，一架SU-34戰鬥轟炸機也是在當天墜毀於布良斯克州，地點「距離烏克蘭邊境不遠」，「紙飛機」上則流傳著據稱是該架SU-34拖著黑煙往下墜的影像。

影片來源：YouTube

俄羅斯媒體稍早引述俄羅斯國防部消息報導，一架Mi-28軍用直升機12日下午墜毀在克里米亞半島北部占科伊（Dzhankoi）地區，機上兩名俄國飛行員喪生。

俄羅斯 社群媒體 烏克蘭

上一則

俄烏以來曾數次通話 澤倫斯基抵羅馬 將見教宗方濟各

延伸閱讀

俄烏以來曾數次通話 澤倫斯基抵羅馬 將見教宗方濟各

俄烏以來曾數次通話 澤倫斯基抵羅馬 將見教宗方濟各
南非蘭德貶至歷史新低 原因竟是遭美指控軍援俄羅斯？

南非蘭德貶至歷史新低 原因竟是遭美指控軍援俄羅斯？
俄羅斯Mi-28直升機墜毀克里米亞 2飛行員喪生

俄羅斯Mi-28直升機墜毀克里米亞 2飛行員喪生
中國高層官員頻繁訪歐 學者：中歐有共同需求的合作關係

中國高層官員頻繁訪歐 學者：中歐有共同需求的合作關係

熱門新聞

英王查理三世6日加冕。（Getty Images）

74歲英王查理若駕崩 新繼承順序為何？網掀熱議

2023-05-06 23:45
(取自推特)

戰爭場外打到場內…俄羅斯代表扯烏克蘭國旗 遭揮拳暴揍

2023-05-05 12:06
英國國王查理三世6日舉行加冕典禮，典禮中一個身穿長袍、頭帶兜帽，彷彿「死神」的黑影悠悠晃過西敏寺門口。(截取自@realjoegreeeen推特影片)

「死神」現蹤英王加冕儀式？ 西敏寺回應

2023-05-07 12:24
一戶人家日前發現一隻身長1.5米的夢幻仙氣白蛇進到家中，村民直呼「這是神蹟」紛紛跑來觀賞，但後來知道真相後全都崩潰了，因為這隻仙氣白蛇其實是劇毒白化眼鏡蛇。 (截自影片)

仙氣白蛇現身家中 村民喊神蹟…專家：怎麼死都不知道

2023-05-10 18:56
威廉王子和凱特王妃帶著夏綠蒂公主和路易王子6日抵達西敏寺大教堂的西大門時，威廉看起來有點著急。（路透）

英媒：查理加冕大典威廉和凱特竟遲到 比父親更晚步入教堂

2023-05-06 21:59
泰王瓦吉拉隆功與王后素提達6日出席在倫敦西敏寺舉行的英王查理三世加冕大典，素提達拎的Yan Lipao包意外爆紅。（路透）

泰王出席查理三世加冕 王后手提包意外走紅

2023-05-10 13:15

超人氣

更多 >
搭飛機帶上5配件 助你舒適睡在經濟艙

搭飛機帶上5配件 助你舒適睡在經濟艙
買房碰上這五個問題 不值得買

買房碰上這五個問題 不值得買
熱門飲食法大評比 這兩種對心臟健康最不優

熱門飲食法大評比 這兩種對心臟健康最不優
賓士BMW並非富人最喜歡的車？ 有錢人更愛這兩品牌

賓士BMW並非富人最喜歡的車？ 有錢人更愛這兩品牌
「我裸體 房東性騷擾」非裔女租客設局誣告華人房東

「我裸體 房東性騷擾」非裔女租客設局誣告華人房東