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烏克蘭反攻迅速？美智庫：俄國恐慌加劇

編譯中心／綜合12日電
一輛烏克蘭坦克 12日在東部城市巴赫姆特附近行駛。（美聯社）
一輛烏克蘭坦克 12日在東部城市巴赫姆特附近行駛。（美聯社）

俄羅斯多名戰地記者10日報導，烏克蘭軍隊在東部重鎮巴赫姆特等地突破俄方防線，暗示烏方已展開大規模反攻，雖然俄方否認防線遭突破，但烏方12日也表示重奪巴赫姆特部分領土。美國智庫「戰爭研究所」（ISW）分析認為，俄「通過否認來承認」烏軍反擊異常迅速，反映俄方的「恐慌情緒加劇」。

據明報報導，俄戰地記者波杜布尼（Evgeny Poddubny）10日指出，烏軍在巴赫姆特西北部突破了俄方防線，相信基輔已開始春季反攻，另一俄戰地記者西蒙諾夫（Alexander Simonov）亦表示，烏軍已在巴赫姆特奪取了「數平方公里」土地。

報導指出，親克宮戰地記者科茨（Sasha Kots）也聲稱烏軍已開始反攻，引述「可靠」消息稱烏克蘭坦克正開往俄羅斯邊境；俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）亦批評烏克蘭總統聲稱反攻未開始是「欺詐」。

不過，俄國防部否認防線被突破，指特別軍事行動區內整體形勢受控，但承認巴赫姆特的最後據點受烏軍空襲及炮火攻擊。

烏克蘭12日則表示，過去數天在巴赫姆特附近有所推進。ISW引述烏克蘭東部集團軍指揮官瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）說，俄軍往巴赫姆特的防線後撤了兩公里。

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津近期與俄羅斯軍方的矛盾似乎越演越烈，他1...
俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津近期與俄羅斯軍方的矛盾似乎越演越烈，他11日又表示瓦格納部隊側翼在烏東城市巴赫穆特附近遭施壓、導致損失慘重地並失占領地。（路透）

同時，「瓦格納集團」首腦普里格津與俄軍方的矛盾似乎越演越烈，他11日指出，瓦格納部隊側翼在烏東城市巴赫姆特附近遭施壓、導致損失慘重地並失去占領地，「側翼局勢正按照最壞預測情況發展，數個月來我們的同志用鮮血和生命奪取、每天推進數十或數百公尺的領土，如今在幾乎沒有交戰的情況下就被那些應防守我們側翼的人丟失」。

此外，美國駐南非大使布里吉特（Reuben Brigety）11日在記者會上表示，去年12月6日至8日有一艘俄羅斯貨輪停靠在開普敦（Cape Town）的西蒙鎮海軍基地（Simon's Town Naval Base），布里吉特說，「我們確信那艘船上裝載武器」，並強調「南非提供武器給俄羅斯，這從根本上來說是不可接受的」。

美國駐南非大使11日指責該國「秘密向俄羅斯提供武器」，這一指控引起南非總統拉瑪佛...
美國駐南非大使11日指責該國「秘密向俄羅斯提供武器」，這一指控引起南非總統拉瑪佛沙（圖中）的憤怒和強力譴責。（路透）

這項指控引來南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）的回擊，其辦公室認為布里吉特「採取適得其反的公開姿態令人失望」，並宣布將對此事展開調查。

與美國和歐洲有著密切經貿關係的南非一直在烏克蘭戰爭議題上舉步維艱，雖然與俄羅斯的貿易規模要小得多，但南非與莫斯科當局的關係可以追溯到幾十年前，當時克里姆林宮支持非洲人國民大會反對種族隔離制度。

一名烏克蘭士兵在前線城市巴赫姆特附近，替一名被俘的俄羅斯軍人送水。（路透）
一名烏克蘭士兵在前線城市巴赫姆特附近，替一名被俘的俄羅斯軍人送水。（路透）

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