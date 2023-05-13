烏克蘭反攻迅速？美智庫：俄國恐慌加劇

一輛烏克蘭坦克 12日在東部城市巴赫姆特附近行駛。（美聯社）

俄羅斯 多名戰地記者10日報導，烏克蘭 軍隊在東部重鎮巴赫姆特等地突破俄方防線，暗示烏方已展開大規模反攻，雖然俄方否認防線遭突破，但烏方12日也表示重奪巴赫姆特部分領土。美國智庫「戰爭研究所」（ISW）分析認為，俄「通過否認來承認」烏軍反擊異常迅速，反映俄方的「恐慌情緒加劇」。

據明報報導，俄戰地記者波杜布尼（Evgeny Poddubny）10日指出，烏軍在巴赫姆特西北部突破了俄方防線，相信基輔已開始春季反攻，另一俄戰地記者西蒙諾夫（Alexander Simonov）亦表示，烏軍已在巴赫姆特奪取了「數平方公里」土地。

報導指出，親克宮戰地記者科茨（Sasha Kots）也聲稱烏軍已開始反攻，引述「可靠」消息稱烏克蘭坦克正開往俄羅斯邊境；俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）亦批評烏克蘭總統聲稱反攻未開始是「欺詐」。

不過，俄國防部否認防線被突破，指特別軍事行動區內整體形勢受控，但承認巴赫姆特的最後據點受烏軍空襲及炮火攻擊。

烏克蘭12日則表示，過去數天在巴赫姆特附近有所推進。ISW引述烏克蘭東部集團軍指揮官瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）說，俄軍往巴赫姆特的防線後撤了兩公里。

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津近期與俄羅斯軍方的矛盾似乎越演越烈，他11日又表示瓦格納部隊側翼在烏東城市巴赫穆特附近遭施壓、導致損失慘重地並失占領地。（路透）

同時，「瓦格納集團」首腦普里格津與俄軍方的矛盾似乎越演越烈，他11日指出，瓦格納部隊側翼在烏東城市巴赫姆特附近遭施壓、導致損失慘重地並失去占領地，「側翼局勢正按照最壞預測情況發展，數個月來我們的同志用鮮血和生命奪取、每天推進數十或數百公尺的領土，如今在幾乎沒有交戰的情況下就被那些應防守我們側翼的人丟失」。

此外，美國駐南非 大使布里吉特（Reuben Brigety）11日在記者會上表示，去年12月6日至8日有一艘俄羅斯貨輪停靠在開普敦（Cape Town）的西蒙鎮海軍基地（Simon's Town Naval Base），布里吉特說，「我們確信那艘船上裝載武器」，並強調「南非提供武器給俄羅斯，這從根本上來說是不可接受的」。

美國駐南非大使11日指責該國「秘密向俄羅斯提供武器」，這一指控引起南非總統拉瑪佛沙（圖中）的憤怒和強力譴責。（路透）

這項指控引來南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）的回擊，其辦公室認為布里吉特「採取適得其反的公開姿態令人失望」，並宣布將對此事展開調查。