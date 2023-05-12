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歐洲歌唱大賽：澤倫斯基不得發表視訊談話

編譯中心／綜合11日電
歐洲歌唱大賽(Eurovision Song Contest)5月在英格蘭利物浦舉行。（取材自Eurovision Song Contest官網）
歐洲歌唱大賽(Eurovision Song Contest)5月在英格蘭利物浦舉行。（取材自Eurovision Song Contest官網）

2023年的歐洲歌唱大賽(Eurovision)，將在英格蘭北部城市利物浦(Liverpool)舉行，主辦單位11日表示，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)將不能在決賽中發表視訊談話。

央廣引述法新社報導，歐洲歌唱大賽的冠軍得主，通常會成為隔年比賽的主辦國，但由於俄羅斯的侵略戰爭，因此由2022年的亞軍英國，代替冠軍烏克蘭主辦比賽。

將在5月13日登場的決賽，將包括一場對烏克蘭的特別致敬，由11位藝術家表演，其中包括去年的冠軍得主─烏克蘭的「卡路什樂團」(Kalush Orchestra)。

決賽中並將播放短片，來展示烏克蘭的不同之處。不過，歐洲廣播聯盟(European Broadcasting Union，EBU)表示，「嚴格的規定」阻止他們讓澤倫斯基發言。

EBU指出，這場比賽的基石之一，是賽事的非政治性本質。這項原則禁止在比賽中發表政治或類似言論的可能性。

EBU並補充說，澤倫斯基向觀眾發表演說的請求，「雖然意圖值得讚賞，但遺憾的是，因為違反活動規定而無法獲得同意」。

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